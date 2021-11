Piden la cesión de una nave secuestrada por narcotráfico para capacitación en la escuela Aeronáutica

InformateSalta dialogó con Ulises Falabella, profesor la Escuela Técnica Aeronáutica “Capitán Marcelo Pedro Lotufo”, quien explicó que se trata de un avión que fue secuestrado por un caso de narcotráfico y que ahora está en manos de la justicia, si poder ser utilizado.

“No se hicieron todas las tareas de preservación que se deberían haber hecho, dejaron al avión a la intemperie. Hay mucho desconocimiento, quería donarlo para fines sanitarios pero el avión no es apto para transformarlo para sanitario”, señaló.

El destino de la aeronave deberá ser definido por la Corte Suprema de Justicia, “hay un pedido de una fuerza de seguridad por el mismo avión. Pero el avión no está en condiciones de vuelo, no tiene trazabilidad, no tiene las condiciones de aeronavegabilidad para operar dentro del país”.

Falabella lamentó que mientras se resuelve la situación, el avión se va deteriorando. “Estamos tratando de hacerle ver a la justicia que no lo van terminar usando porque hacen falta unos 60 mil dólares para ponerlo en condiciones. En la escuela se necesita un avión completo no sólo para subir el nivel de las prácticas sino también para conseguir la certificación de la ANAC”, dijo.

Actualmente la Escuela Técnica Aeronáutica cuenta con un avión donado por la fuerza aérea. Sin embargo, este artefacto no es suficiente para brindar la educación adecuada, dado que le faltan varios componentes y no es una nave en funcionamiento.

El avión le permitiría a la Técnica contar con un centro de instrucción para brindar el curso de mecánico aeronáutico a cualquier ciudadano del país con el secundario completo. “Tengamos en cuenta que es la única escuela Aeronáutica en el Noroeste argentino. La ANAC nos exige por reglamento un avión completo para poder certificarnos, eso está fundamentado en la reglamentación aeronáutica. Porque si no es como querer enseñar a arreglar un auto sin tener un auto”, dijo.