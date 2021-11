Obtuvo la guarda con fines de adopción de una niña de 4 años a los 8 meses de inscribirse

A 8 meses de Inscribirse en el Registro de Adoptantes, obtuvo la guarda con fines de adopción de una niña de 4 años.

Una mujer de nuestra Provincia recibió la guarda con fines de adopción de una niña de 4 años. “Cuando me llamaron no lo podía creer, porque me inscribí en el mes de abril de este año en la Secretaría Tutelar, fue un trámite muy rápido”, dijo la mamá adoptante.

En el caso intervino la Asesoría de Incapaces 2, de Tartagal a cargo de Fernanda Chocobar, quien destacó que, “de esta manera se garantiza el derecho de la niña a vivir en una familia que le brinde la protección y el cuidado necesario para su crecimiento saludable”, precisó la asesora.

Meses atrás la niña y la mujer lograron vincularse como una familia, y en base a los informes técnicos y todos los antecedentes, la jueza de Personas y Familia, de Tartagal, Claudia Yance, resolvió otorgar la guarda con fines de adopción a la señora, quien tramitará la adopción transcurrido el plazo de las acciones judiciales y el equipo técnico del Registro Único de Adopción deberá practicar los informes socio-ambientales y psicológicos mensuales en el domicilio de la familia, para que se realice un seguimiento sobre el proceso.