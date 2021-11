El ex marido de la amante de Gago está de novio con famosa periodista

Después de la novela que se desató por la separación entre el técnico de Racing, Fernando Gago, y su ex esposa, la ex tenista Gisela Dulko, como consecuencia de una infidelidad de él con una amiga de ella, Verónica Laffitte, cada uno de los integrantes del cuarteto en cuestión empiezan a dar vuelta la página.

Gago y Laffitte blanquearon su relación y ya conviven juntos. Dulko empezó poco a poco a mostrarse más, salir de la depresión en la que se había sumergido (gracias según ella misma contó al apoyo de Isabel Macedo y David Nalbandian), y también Martín Sierra, ex pareja de Laffitte.

Sierra, que trabaja en el Grupo América hace años, había sido de los cuatro protagonistas del escándalo pero fue quien más bajó el perfil ante todo lo que sucedió. No obstante, todo cambió. En las últimas horas se confirmó un romance dentro de los pasillos de América que tuvo incluso blanqueo en las redes sociales.

La periodista y conductora Marcela Pagano es la nueva pareja de Sierra, de acuerdo a lo que ellos mismos además se encargaron de compartir en redes sociales. Recuperada después de un caso de Covid positivo que la tuvo alejada más de un mes del aire, la relación entre ambos sería reciente pero de mucha intensidad.

Ambos se encargaron de compartir una foto de ellos en sus respectivas cuentas de Instagram en donde se los ve muy acaramelados. El romance, cabe destacar, sorprendió a varios de los integrantes del Grupo que no estaban enterados y recién lo notaron con la publicación en redes.

Todo esto sucede en un contexto en el que Dulko se empezó a volver a mostrar y en donde Gago también recibe denuncias, en los medios, por no cumplir con los acuerdos pactados con su ex. "Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo mucho más claro", contó con la mirada fija hacia la cámara y el fondo iluminado por el sol. Dulko siempre fue muy emocional y le dio mucha importancia a quiénes tiene cerca en momentos no tan buenos luego de la traición de Laffitte, quien realizó un siniestro plan para alejarla de su marido y quedarse con él.

La ex deportista busca la felicidad cuando colabora con los demás como lo hará con "Perfect Match", evento del que participarán además de Nalbandian, Mariano Zabaleta y Diego Peque Schwartzman entre otras figuras.

Gago, por su parte, no para de sumar disgustos dentro y fuera del ámbito deportivo. Es que la panelista de Los Ángeles en la Mañana (LAM), Cinthia Fernández, que vive en el mismo country en donde sucedió toda la novela, contó que el actual director técnico de Racing Club de Avellaneda no está cumpliendo con las obligaciones como padre en los últimos tiempos antes de la separación. “Se borra, y en todo sentido de la palabra. Con esto de la noviecita nueva se cree que tiene 20 años”, dijo.

Días atrás, en el mismo programa, la panelista Yanina Latorre había dado algunos detalles de lo que es el proceso de divorcio entre ambos. “Son dos chicos que han ganado mucho dinero, ambos jugando en Europa. El único error que cometió ella fue ser confiada, porque toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién. Y él se está haciendo un poquito el vivo, ojalá que escuche esto y parta mitad y mitad”, dijo. /Big Ban News