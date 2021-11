Wanda con Susana: "Me recalenté, puse ese mensaje, me subí a un avión y me fui"

En un living con la Torre Eiffel de fondo, Wanda Nara le reveló a Susana Giménez los detalles de la crisis que atravesó con Mauro Icardi cuando se enteró que la había engañado con Eugenia La China Suárez.

El programa especial por Telefé fue lanzado como "la nota más esperada del año", donde la mediática empresaria contó el momento en que descubrió los mensajes por WhatsApp entre su pareja, el delantero del Paris Saint Germain, y la actriz.

"Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en el campo, busqué una foto en el teléfono de Mauro y encontré pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben", explicó frente a Susana sin aludir a la China, con quien estuvo en los días previos a la entrevista.

Posteriormente, detalló su sensación: "Lo primero que se me vino a la cabeza fue la ira y puse una historia".

Wanda contó cuál era la relación con la China Suárez y sorprendió con una revelación. "Tenía una relación cordial. Mi enojo fue una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Yo soy como muy chapada a la antigua. Han dicho que somos una pareja abierta y para nada. Para mi un mensajito es divorcio. Decían cosas que una mujer como yo nunca hubiera escrito", puntualizó.

“Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo”, reveló ante la diva de los teléfonos.

Luego agregó: “Para mí, lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”.

Por otro lado, se refirió a lo que ocurrió en el encuentro el hotel parisino entre ambos. “No me cambia si pasó algo entre ellos, un mensaje de texto a mí ya me molesta. Yo hoy confío en él, sino no podríamos estar juntos”, sostuvo.

Luego, añadió: “Él me contó de cosas que yo no me hubiera enterado nunca”.

En desarrollo.



Fuente: Telefé y TN