Dos familias cuestionan la hipótesis de suicidio de dos jóvenes en distintos puntos de Salta

Según publica Pagina 12 el primer caso, ocurrido en Joaquín V. González, donde una joven de 30 años llamado Noelia Farfán fue encontrada sin vida por su pareja en el interior de la vivienda que compartían, el padre pone en dudas la hipótesis de suicidio basándose en la forma de ser de su hija y en las últimas horas compartidas.

Daniel Farfán, el papá de Noelia, contó que su hija fue encontrada sin vida por su pareja, C., quien detalló a la familia que esto pasó a las 8 de la mañana del 1 de noviembre, cuando ella regresó a la vivienda que compartían.

El padre de la joven detalló que el médico forense que realizó la autopsia estableció como data de muerte el 31 de octubre a las 16 y señaló que falleció por asfixia. "La policía me dijo que se ahorcó. Mi hija no se pudo haber ahorcado jamás (...) El médico que hizo la autopsia dice que no hay golpes que demuestren que a ella le hicieron algo, como que fue un ahorcamiento por sí mismo". contó.

El padre indicó que la concubina de la hija fue la única que pudo ver cómo estaba el cuerpo. "Lo que más me hace dudar es la posición, porque dijo que no estaba colgada, que estaba de rodillas, como en cuclillas, y con la mano derecha sosteniendo el cable como queriéndo sacárselo", contó.

Además detalló que no hay indicios de que pudiera colgarse de algún lugar, y que en el techo que era de madera no vio marcas. La mamá y el papá de Noelia solo pudieron ver el cuerpo después de la autopsia cuando les entreabrieron la bolsa en que la pusieron en el servicio forense. El papá dijo que habían pasado más de 24 horas y el cuerpo estaba muy descompuesto.

El otro caso donde la familia pide investigar la muerte de un joven, identificado como José Julio Rivera de 19 años en Las Lajitas donde para este viernes familiares marcharán a las 19 exigiendo que se investigue como un homicidio y no suicidio.

José Julio Rivera alias “Sapiro”, de 19 años, fue encontrado sin vida por su hermano. "Estaba tirado con un precinto en el cuello. Había sangre en el piso también. El precinto no era algo que había en la casa. Sospechamos que lo mataron por la forma en que fue encontrado. Él estaba tirado en el piso, contra la pared, con las dos manos hacia abajo y de costado. Como si lo hubiesen puesto ahí", explicó la hermana .

Un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal señala que el hallazgo del cuerpo se produjo el domingo 14 de noviembre y que el joven tenía 18 años. La hermana precisó que el hallazgo fue el sábado 13 de noviembre alrededor de las 23.30 y que su hermano tenía 19 años.

El médico forense indicó en el certificado de defunción que el joven murió de un paro cardiorespiratorio a causa de una asfixia mecánica por ahorcamiento. La hermana cuestionó la data de muerte del forense, ya que señaló que el hermano habría fallecido a las 21, pero que hubo gente que lo vio por lo menos hasta las 22.30. "Es imposible que haya fallecido a esa hora", afirmó.

La familia contó que habló con la fiscala García Pisacic y con la auxiliar Laura Moyano, "No tienen nada , dijeron que faltan los estudios que le hicieron, le realizaron análisis de sangre y orina. Le sacaron muestras. Lo último que nos dijeron es que los resultados van a demorar por lo menos 15 días". " García Pisacic me dijo que mi hermano se suicidó pero si no tiene todos los estudios no me puede decir eso", expresó la hermana.

La hermana señaló que cuando bañaron el cuerpo "Tenía golpes en la costilla y en los dos hombres y raspones cerca de la cintura". "Cuando fui a retirar el cuerpo estaba todo lleno de sangre, (dos trabajadores del servicio de sepelio) de Pieve lo limpiaron un poco, lo llevaron en la bolsa del forense para ponerlo en el cajón. Después lo llevaron a la casa, le pusieron gaza y vendas porque seguía sangrando el cuerpo. Lo maltrataron muchísimo", manifestó.