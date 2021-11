A un año de la muerte del astro del fútbol te contamos la historia y el amor por la pelota del Diego

Hoy, hace un año, cerca del mediodía, el mundo del fútbol quedaba de luto tras el fallecimiento del 10. Diego Armando Maradona, el hombre que revolucionó al deporte saliendo de uno de los lugares más humildes de Argentina y logró la gloria eterna.

Un 30 de octubre del 1960 en Lanús, nacía Diego Armando Maradona, desde chico jugaba en el potrero de Fiorito conocido como "Las Siete Canchitas". En el año 1969 hizo una prueba para formar parte de las inferiores de Argentinos Juniors. Desde niño, Diego demostraba con su forma de jugar que parecía ser tocado por la varita mágica. Uno de los videos que sigue recorriendo el mundo es de cuando tenía solamente 11 años haciendo jueguitos con la pelota y luego declarando: “Mi primer sueño es jugar un Mundial. Y el segundo es salir campeón”, algo que en ese entonces parecía anecdótico para un chico de su edad, pero luego el destino se lo cumpliría.

Debutó en la primera división en 1976 jugando para Argentinos Juniors, antes de cumplir 17 años. Jugó en el bicho de la paternal hasta 1980, y si bien su equipo no obtuvo ningún campeonato, Maradona fue el máximo goleador de los torneos argentinos de los años 1978, 1979 y 1980.





En 1979 empezó a escribir su historia con la selección Argentina cuando formó parte de la selección juvenil que salió campeón del mundo. Dos años después los dos clubes más grandes del país (Boca Juniors y River Plate) se disputaban el poder contar con “el 10” en su equipo. En ese momento Maradona decidió jugar para el Xeneize ya que desde chico reconoció que era el club de sus amores.

Luego de obtener su único título en el fútbol argentino con Boca Juniors, se empezaba a notar que “D10s” tenía las horas contadas en el país y que su próximo destino era emigrar a la élite del fútbol europeo. Es allí donde aparece el Fútbol Club Barcelona que ficha a Diego por 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros, una cifra astronómica en la época), donde a pesar de conseguir varios títulos, una hepatitis y una lesión importante disminuyen su rendimiento.

Sumado a eso la mala relación que tenía con los dirigentes azulgranas terminaron con su ciclo en España y es transferido en 1984 al Nápoles, un equipo que se ubica en el sur de Italia que se lo caracterizaba por ser el equipo de los pobres. Diego se convierte en ídolo al ganar las ligas de 1987 y 1990, la copa UEFA de 1989 y la Supercopa de Italia de 1991. Durante su paso en Italia contrajo matrimonio con Claudia Villafañe, con la que tuvo dos hijas, Dalma y Giannina. El “astro del fútbol” jugó en Nápoles hasta el 1991 producto de que el antidopaje detectó consumo de cocaína, por lo que fue suspendido durante 15 meses. Luego tuvo varios episodios con relación a las drogas y disturbios que terminaron en varios escándalos .

El paso de Maradona por el viejo continente terminó en el Sevilla, equipo donde jugó hasta el 1993. Luego regresó a Argentina donde jugó en Newell's Old Boys (1993-1994). Después tuvo que cumplir la sanción de 15 meses que le dictó la FIFA por el control de antidopaje en el mundial 1994. Volvió a pisar un campo de juego un año después vistiendo nuevamente la camiseta de Boca Juniors y el 30 de octubre de 1997, día de su cumpleaños (37) anunció su retiro definitivo del fútbol profesional tras dar una vez más positivo en un control antidopaje.





Con la celeste y blanca

La historia de amor entre Maradona y la Selección Argentina, empezó cuando había ganado el campeonato mundial juvenil en Japón (1979). En la selección mayor, Diego formó parte de las que participaron en cuatro campeonatos mundiales: España (1982), México (1986), Italia (1990) y Estados Unidos (1994). Llegó a la gloria eterna con el campeonato del mundo disputado en México (1986) en donde hizo el mejor gol en la historia de los mundiales y la famosa "mano de Dios". También obtuvo el subcampeonato en Italia (1990). En 1994 se disputó el famoso mundial de Estados Unidos en donde Maradona dijo una de sus famosas frases “Me cortaron las piernas”. Sólo llegó a disputar dos partidos ya que dio positivo en un control antidopaje y fue suspendido.

El consumo de drogas jugó un papel fundamental en la vida del astro argentino, siendo uno de los factores de su inestabilidad en el fútbol y de su pronta retirada. En 1991, fue donde “pelusa” dio su primer positivo en cocaína por el que fue sancionado durante tres meses, en ese entonces formaba parte del Nápoles. El segundo control en donde volvió a dar positivo en un control antidopaje fue en el Mundial de Estados Unidos del 1994, por el que estuvo sancionado 15 meses. En el 2000, sufrió una recaída y fue internado en una clínica de rehabilitación en Cuba, donde terminó viviendo por varios años. Pero sus problemas con las drogas se precipitó su adiós del fútbol además de hacerle pasar por varios intentos de rehabilitaciones para que tuviera una mejor calidad de vida.

Su fama

Maradona a lo largo de toda su carrera futbolística tuvo varios apodos como por ejemplo el más significativo que es “barrilete cósmico”, como lo apodo Víctor Hugo Morales en ese inolvidable partido contra los ingleses en el mundial ´86. También el sobrenombre de “Pelusa” que tiene un origen en Villa Fiorito, donde lo llamaban así por el tipo de pelo que tenía y por último el apodo de “d10s” que todos usan para referirse a Diego Armando Maradona como si fuera una religión o una forma de vida.

Para ir cerrando este relato de lo que nos dejó el “Genio del fútbol mundial” no nos podemos olvidar de frases que quedaran grabadas para siempre. “Yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha” (frase que dijo en su partido despedida), “Me cortaron las piernas” (frase que dijo luego de que la enfermera entre al campo de juego en el mundial ´94), “A Toresani le dije en la cancha que vivo en Segurola y Habana 4310 séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos" (declaración que dio a la prensa después de un partido contra Colon de Santa Fe) entre tantas otras.

Diego Armando Maradona fue un “pibe” que nació en la pobreza Argentina, logró obtener la gloria eterna, ser el ejemplo amado por todo un pueblo pero que a su vez de tenerlo todo arruinó su vida con el consumo de las drogas.