Juventud no pasó del empate en su casa ante YPF

Juventud no pudo festejar ante su gente y empató 1 a 1, en el Honorato Pistoia. En los primeros 45´, el equipo de Beto Boggio, fue quien propuso el juego y manejó los tiempos del partido. Buena distribución y control en la mitad de la cancha por Acosta, uno de los refuerzos.

A los 25 del primer tiempo, el delantero Hernán Hechalar, marcó el primer gol del encuentro. Pudo haber aumentado la diferencia, pero no estuvo fino arriba.

En el complemento el Santo estuvo impreciso y el partido no tenía la misma intensidad del primer tiempo. Pasaron los minutos y en una distracción del local, Franco Montes, se encontró con la pelota y no dudó y marcó la igualdad. El gol motivó a YFP que salió a buscar el partido, pero Juventud reaccionó y comenzó a inquietar el arco rival, pero no alcanzó el tiempo porque el arbitro marcó el final.

Con este empate Juventud se mantiene en la cima de la tabla y espera la confirmación del próximo encuentro ante La Merced, que no tiene lugar, ni fecha.