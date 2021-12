Alerta por el cierre de sucursales bancarias en Salta

Al parecer desde Santander cerrarán alrededor de 100 sucursales en todo el país. Por esto, diversas organizaciones se manifestaron en contra de los despidos que produciría tal situación.

El secretario de la Asociación Bancaria, Carlos Rodas, fue entrevistado por Canal4 donde brindó más detalles sobre lo que esta sucediendo con la firma Santander.

El referente del gremio aseguró que sufren una extorsión, ya que desde la empresa les comentaron que recibirán un bono que no fue pagado sí la bancaria permite el cierre de 50 sucursales en el país. “La crisis no está, no es cómo dicen”, dijo para agregar minutos después que “se quiere atropellar el convenio colectivo, la fuente de trabajo de los compañeros y por otro lado el poder adquisitivo llevando a que puedan contratar compañeros a importes por debajo del convenio colectivo y muy por debajo de lo que se gana”.

Rodas aseguró que ya se han cerrado dos sucursales en Salta, “los reubicaron a los compañeros, pero paralelamente a ellos hay una cantidad estimativa de 15 compañeros que fueron reducidos con los retiros voluntarios”.