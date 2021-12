No le canjearon tapitas de yogur con premio y deberán pagarle casi $3 millones

Un abogado de Villa María, en la provincia de Córdoba, demandó a la empresa La Serenísima por una promoción que no cumplió y que convocaba a canjear tapas de yogur por premios. Ahora la firma deberá pagarle 2,7 millones de pesos.

Si bien la empresa apeló la sentencia, la Justicia de Córdoba le dio la razón al abogado Luis Caronni, quien se quejó por no poder canjear los premios en Villa María y se dedicó a demostrarlo.

La promoción “Destapadísimo” había sido impulsada por La Serenísima en 2013. Al destapar los productos, el cliente podía encontrarse con un producto similar o una bonificación de 50 pesos.

El abogado en cuestión habló en el programa AM PM por Radio 2 y comentó la situación: "Yo era consumidor de los yogures. Supuestamente, cada producto tenía un premio. Fui juntando las tapitas y cuando fui al centro de canje, no me los entregaron. Ahí busqué un escribano y vi que le pasaba a muchas personas".

"Intenté en Villa María y en Córdoba. Ahí me dieron la explicación y era que si cambiaba el producto, la Serenísima no lo reponía", dijo Caronni.

La empresa le respondió con un informe detallado de dónde podían canjearse los productos. Caronni recorrió los centros con un escribano para mostrar que no le entregaban los premios. En un llamado al 0810 de la empresa le indicaron que “la ‘promo’ no está vigente y que, por lo tanto, no se pueden canjear las tapitas”.

El juicio se concretó y la empresa deberá pagarle 2,7 millones de pesos. Además, deberá pagarle 14 botellitas de Actimel, 7 Serenito, 16 Danonino y más de $500.000 de honorarios. "Esa suma la informó el juez y la empresa todavía no me pagó", mencionó el abogado.

El representante legal de Danone, Ignacio Javier Oliva, apeló la sentencia de Monjo. Por esto, el caso ahora está en la Cámara Civil de Villa María y espera una resolución para ver si el abogado cobra o no el resarcimiento.