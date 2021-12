Científicos marplatenses encontraron una nueva forma de tratar los cuadros graves de pacientes con Covid-19

Un grupo de especialistas de Terapia Intensiva, Cardiología y de Imágenes de la Clínica Colón, en Mar del Plata, plantearon un cambio en la forma de tratar los cuadros graves de Covid-19. Centrados en los procesos químicos que desencadena el virus, los científicos evaluaron que, en vez de atacar la enfermedad como si se tratara de una neumonía, debían hacerlo para un edema pulmonar.

“Lo que planteamos es que quizás no sea un fenómeno únicamente inflamatorio, sino que son tres daños diferentes y sucesivos”, señaló José Luis Santos, coordinador de terapia intensiva de dicho nosocomio.

Desde que el SARS-CoV-2 mostró su cara más cruel, los especialistas evaluaron que el virus generaba una respuesta inmune desmedida y evolucionaba en una inflación que podía desencadenar en una neumonía. Sin embargo, los científicos marplatenses notaron que se trataría distintos estadios, el cual terminaría con un edema pulmonar, es decir por un exceso de líquido en los pulmones.



Cómo es la innovadora técnica planteada por especialistas marplatenses

Según señalaron en el documento que fue “Journal of Clinical Medicine”, bajo el nombre “Pulmonary edema in COVID-19 treated with furosemide and negative fluid balance (NEGBAL): A different and promising approach” (Edema pulmonar en COVID-19 tratado con furosemida y balance de líquidos negativo (NEGBAL): un enfoque diferente y prometedor), en vez de administrarse antiinflamatorios (que provoquen que la respuesta inflamatoria pulmonar decaiga), se utilizan diuréticos (que ayudan a “eliminar” el líquido retenido).

“Es una investigación que hicimos sobre 20 pacientes con Covid grave, en los cuales aplicamos una estrategia diferente y novedosa”, dijo el especialista en diálogo con Cadena 3 y aseguró que los resultados fueron exitosos: ninguno de los tratados por este grupo de científicos necesitó de ventilación mecánica y revirtieron hacia un cuadro de estabilidad respiratoria.

“El paciente elimina el exceso de líquidos retenidos. Esto lo hicimos basándonos en observaciones de las tomografías de los pacientes con Covid grave, en donde veíamos signos directos de que el paciente estaba teniendo una sobrecarga de líquidos”, aseguró Santos. “Esta es nuestra hipótesis. Somos el primer grupo de investigación global que la plantea. Para nosotros lo que predomina en el COVID grave no es neumonía, sino un subsecuente edema”, afirmó el especialista en diálogo con La Capital.

En ese sentido, aseguró que esta modificación en el tratamiento plantea que “el Covid-19 quizás no sea un fenómeno únicamente inflamatorio, sino que son tres daños diferentes y sucesivos. Cuando aplicas el tratamiento en la segunda fase, el cuadro se revierte, los pacientes no empeoran la oxigenación, no requieren de respirador y no se mueren”. /TN