Mirá estos 17 increíbles y prácticos usos que le podés dar al dentífrico

Algo que definitivamente no puede faltar en nuestra casa es la pasta de dientes, pero no solamente por su uso para nuestra higiene dental, sino porque, aunque quizás no lo sepas, este producto tiene más de un uso que seguramente podrán ayudarte en tus actividades diarias.



Y es que, aunque suena sorprendente y hasta increíble, la pasta de dientes puede ayudarnos desde algo pequeño como quitarnos un granito de la cara, hasta para limpiar la pared que tu hijo decidió usar como lienzo con sus crayones nuevos.

Conocé los usos que puedes darle a la pasta dental:

1. Para revivir ese par de zapatos viejos que tanto amas

2. Quitar cualquier mancha de la alfombra

3. Puedes quitarle esos horribles rayones a tu coche

4. Sacarle brillo a tus joyas

5. Si se te pegó un chicle al cabello ¡olvídate de cortar el mechón!

Solo agrega pasta dental alrededor del chicle y este empezará a ceder

6. Para limpiar tus uñas

6. Limpiar las teclas amarillentas de tu piano

7. Vuelve a darle brillo a los faros de tu auto

8. Tus cubiertos o cualquier artículo que tengas de plata dejarán de estar manchados si les aplicas pasta dental

9. Para limpiar tus antiparras

10. Para quitarle lo rayado a la pantalla de tu celular

11. Si te picó algún insecto, sólo aplica un poco de pasta de dientes

12. Si tu CD favorito se rayó, ya sabes la solución

13. Para limpiar tu plancha

14. Sacar las manchas difíciles de la tela

15. Quitar pintura de paredes o puertas

16. Quitar el mal olor de las manos

17. Quitar esas marcas de vasos de una superficie de madera