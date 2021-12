Quisieron hacer una foto romántica, pero un "picante" detalle arruinó todo

La frase “el diablo está en los detalles” es muy popular, puesto que tiene una interesante cuota de verdad, las pequeñas cosas importan.

Sin embargo, en este caso, los usuarios de Twitter la aplicaron para una foto.

Resultas que una pareja salió a comer afuera, una picadita y una cervecita de por medio, cuando alguno de los dos propuso retratar el momento.

Luego de posiblemente pedirle a otra persona que apretara el botón y simplemente de configurarlo en el celular, Rosario se dio cuenta de que hay algo que llama la atención.

Lejos de sacar otra y eliminarla, decidió compartirla con sus seguidores en la red social del pajarito y ponerle humor a la situación, ya que resulta que un exceso de escote le quitó un poco el romanticismo a la foto.

“Yo: vamos a sacarnos una foto tierna. Mis tetas: NO”, redactó.

El posteo rápidamente se volvió viral en Twitter, donde, al momento de escribir esta nota, contó con 54 mil “me gusta”, 752 retuits y más de 600 comentarios.

En cuanto a estos últimos, se destacaron los siguientes: “jajaja, tienen como un reflector especial”, “la fuerza que tuve que hacer para ver el resto de la foto, tienen campo gravitatorio propio esas dos”, “los problemas que quisiera son estos”, “cuidado con la variante teta”, “obviamente las nenas querían salir en la foto, creo q dicen holiiss”, “de qué planeta vinieron”, “podrías ser la próxima Wanda” . “la mesa mucho que digamos no ayuda al contexto romántico”.

Además, Rosario "no se quedó en el molde" y le respondió a los usuarios con más humor, “esto me recuerda a que toda mi vida creí en el poder de mi chamuyo, pero, probablemente, el éxito radicaba en las tetas” y luego explicó que no era la primera vez que se hacía viral por un tuit.

“He tenido tweets virales de temas variopintos, pero nunca me siguió tanta gente de sopetón como esta vez. Lo que de verdad importa en la vida: las tetas”, añadió.

Puesto que su historia fue “levantada” por varios medios de comunicación, también tuvo palabras para esto.

“Es una nota de un tweet, nos reímos anoche y nadie lo va a recordar, excepto yo, para contarlo como una de mis tantas anécdotas (…) no estoy ofendida por cómo se refieren a mí. Para empezar, ‘la chica’ es lo más halagador de todo; soy chiquita y uso chupete. No me interesa que me identifiquen por mi profesión, no es un título nobiliario”, señaló. /Crónica