Nadie duerme: Así viven los vecinos por culpa del patio cervecero de zona sur

Fue noticia la controversia que se suscitó a raíz de la actividad de un patio cervecero que funciona en la zona sur de la ciudad de Salta, con el reclamo de vecinos respecto a los ruidos y el alto volumen de la música que no deja dormir ni descansar, como aquellos que apoyaron la actividad del lugar desmintiendo inconvenientes con la música.

Ahora InformateSalta recibió los videos de una vecina que vive a siete cuadras del patio cervecero y que registró cómo se escucha la música como también la forma en que se percibe a la distancia las vibraciones como los retumbes, molestias que ya denunciaron por distintas vías.

“Desde hace dos meses aproximadamente, desde que levantaron las restricciones nocturnas, la gente de este predio empezó a poner música a todo volumen a altas horas de la noche los viernes, sábados y domingos en caso de feriados”, contó la mujer agregando que el predio, al ser abierto, “no cuenta con ningún tipo de protección para que el ruido no salga de ahí”.

Para dar cuenta de esto, la residente de la zona sur compartió unos videos de la situación. “Así se escucha desde mi casa cuando llevan bandas y yo vivo a 7 cuadras”, recalcó la mujer contando que han sido reiteradas las oportunidades donde ella, junto a otros vecinos, denunciaron la situación.

“Cuando llamamos al 911, el móvil va, bajan el volumen y en cuanto se van levantan de nuevo. De la policía nos dicen que no pueden hacer nada sin que desde la Municipalidad autoricen una inspección”, indicó puntualizando en esta parte que también reportaron los ruidos a la APP Salta Activa.

“De mi parte fui al CCM, desde Control Ambiental me dijeron que no tenían móvil para las inspecciones nocturnas; hoy volví, me atendió el encargado de la sección diciéndome que el lunes pasado notificaron al responsable del predio para que controle el tema de la música y los ruidos, que este fin de semana mandan seguro la inspección correspondiente”, anticipó sobre la posible actuación de los inspectores.