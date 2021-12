La nueva Borocotó: la diputada que se pasó de JxC al Frente de Todos

Natalia Sánchez Jáuregui, diputada bonaerense, es acusada de ”traidora” por pasar de Juntos por el Cambio (JxC) al Frente de Todos (FdT). La decisión la tomó este miércoles, tras asumir su banca en 2019 dentro de la lista opositora.

De carrera gremial bajo el ala del fallecido sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, la legisladora de Necochea comenzó su camino militando, años atrás, en las filas del PJ bonaerense, junto con el actual jefe de Gabinete del distrito, Martín Insaurralde, uno de los responsables de su jugada. Con su mudanza, Sánchez Jáuregui convierte al bloque del FdT en la primera minoría de la Legislatura.

La referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) aseguró que no se siente “una traidora”, como la acusaron, ya que no encontraba una puerta para el diálogo donde se encontraba. “Nos trataban como los negritos de Juntos por el Cambio”, lanzó.

“Que ser cobarde no valga la pena”, le dijo el diputado del PRO Waldo Wolff, en un mensaje de Twitter, y encendió la polémica.

Sánchez Jáuregui, por su parte, se defendió: “Sería traidora si traicionara los principios de defender a los trabajadores que represento, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”. Además, sostuvo que los tuits no le generan nada en especial porque vienen de personas que no la conocen y que nunca les dieron lugar dentro de la coalición.

“Sigo pensando que el diálogo y los consensos son el camino. Me gustaría que, en vez de mandar trolls a agredir, pudieran pensar en qué se equivocaron. Tal vez me denostan porque yo sí me sentí orgullosamente bonaerense”, reflexionó Sánchez Jáuregui, e insistió en que su tarea siempre fue “representar trabajadores”.

Sus vínculos con el FdT: “La salida es el peronismo”

Sánchez Jáuregui formó parte del, dentro de Fe, del peronismo aliado con Juntos por el Cambio para las elecciones de 2019 y sus inicios en la política fueron en el PJ bonaerense. “Desde esos tiempos soy muy cercana a Martín Insaurralde, a Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown). Con ese peronismo es con el que me siento más cercana”, indicó. Y agregó: “Nos conocemos de la militancia. Hemos crecido cada cual en su lugar. En mi caso, gremialmente y políticamente”.

Además, la legisladora reconoció que se sintió seducida por el presidente de la Cámara de la Provincia, Federico Otermín. También explicó tener “una excelente relación con el gobernador” Axel Kicillof y con Máximo Kirchner.

En lo que ella llama la renovación del FdT planteó que encontró la posibilidad de entablar un diálogo que antes no conseguía. “Como espacio político pedíamos una mesa política para expresar las cuestiones que no iban bien. Esto se construye desde el interés del otro de escuchar, pero en Juntos por el Cambio no estaba”, dijo.

La alianza con JxC: “No éramos tenidos en cuenta”

La alianza de Fe con JxC data de la gestión de Venegas y sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri. Tras la muerte del quien fue secretario general de la Uatre durante 25 años, Sánchez Jáuregui expresó que la relación empezó a desdibujarse y se sintieron “ninguneados”.

“No tuve nunca un acercamiento. Yo fui a representar a Fe, no a Juntos por el Cambio”, dijo. “Decidimos no acompañar más al frente porque no nos sentíamos representados, no éramos tenidos en cuenta. Hace dos años, yo no tenía el rol que tengo ahora. Hoy yo me encuentro en otra posición de toma de decisiones, no como cuando estaba Momo. Venimos sorteando obstáculos, nos sentimos más ninguneados desde lo que éramos”, argumentó.

Y continuó: “Estar en Juntos es querer trabar al Gobierno como se vio con el presupuesto y cuando más se necesita pensar en la gente después de dos años de pandemia”.

Poco y nada quedó en el partido fundado por Venegas de los lazos con Macri. “Los últimos tiempos no tuvo buena relación. Hubo muchos inconvenientes con las bolsas de trabajo, cuestiones vinculadas al gremio. Quedó la impresión de que él hubiera seguido ahí, pero yo creo que él hubiera tomado las mismas decisiones de nosotros, pese a las diferencias”.

En ese sentido, Sánchez Jáuregui giró hacia el oficialismo porque considera que “el peronismo tiene que estar unido”. Así, sostuvo: “Hay mas afinidad política con este sector y nos escuchan. En lo personal, el ingreso me hace mirar al futuro. No puedo mirar al pasado y pensar qué hubiese hecho alguien que no está”.



