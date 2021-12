Corte en Ruta 26: piden justicia por la muerte de un ciclista atropellado y abandonado

Días atrás, Eduardo Rodríguez de 64 años circulaba en su bicicleta por la Avenida de B° Solidaridad, cuando fue embestido por una camioneta Duster, que lo arrastró por más de 10 metros dejándolo en grave estado sobre Avenida Pontussi de B° Solidaridad.

Tras ser impactado, fue intervenido quirúrgicamente pero durante la mañana de este lunes se informó su deceso.

Tamara, hija de la víctima se mostró totalmente quebrada "que la Fiscalía 6 se haga cargo de la causa de mi papá. Nunca firmaron nada. Este es un caso más de impunidad, vamos a hacer lo imposible para que se haga justicia y que esa persona que me está viendo del otro lado pague por lo que hizo, lo destrozó", dijo entre lagrimas tras enterarse del deceso de su padre.

La joven señaló que a más de una semana del hecho la justicia no hizo nada al respecto para dar con conductor prófugo.

"Se cumplen 9 días desde el accidente de mi papá, no se hizo persecución, no se buscaron testigos, lo buscamos nosotros. No se hizo el pedido ni resguardo de las cámaras de seguridad del 911 ni de las cámaras particulares, no se hizo absolutamente nada" denunció.