Aseguran que no hay desabastecimiento de combustible pero si faltantes

Luego que se alertara sobre el posible desabastecimiento de combustible durante las fiestas y la temporada de verano, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, en FM ARIES, reconoció que existe un faltante en algunas estaciones de servicio y petroleras, especialmente en aquellas que tienen que importarlo.

No obstante, pidió no alarmarse y lanzó un llamado a que el gobierno nacional tome medidas, sobre todo en lo vinculado al pago de sobreprecios. “Un cosechero o un agricultor que tiene que sembrar o cosechar bueno necesita combustible y no le queda otra que pagar sobreprecios para conseguirlo”, sostuvo.

Sobre la realidad del sector y posibles nuevos aumentos, dijo que no cree que se produzcan subas en los precios durante los próximos días. "Desde el mes de mayo que no tenemos aumento de combustibles, venimos de una caída pronunciada y estamos apenas recuperándonos, nosotros padecemos el proceso inflacionario igual que cualquier ciudadano, con la luz, con los gastos, con los sueldos", dijo.

"Nuestros ingreso es el mismo de mayo si es que tenemos ese nivel de ventas”

Por último, expresó que "hay operadores que están preguntando donde acceder a un crédito para pagar el aguinaldo a los trabajadores".