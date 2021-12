La abogada que se atrincheró en la Legislatura denunció persecución en su contra

Las denuncias cruzadas entre la Secretaría Legislativa y la abogada Liliana Hermosilla suma un nuevo capítulo. La magistrada, que fue detenida tras atrincherarse en la Legislatura, ahora denuncia persecución en su contra.

Hermosilla aseguró a Telefé Salta que en todos los años en los que trabajó para la Cámara ninguno de los presidentes, inclusive la última gestión, le hizo un sumario administrativo. “Lo que pasa es que yo me negaba a firmar los dictámenes direccionados que en materia de contrataciones del Estado, alquiler de casas de amigos, publicidad por más de 5 millones de pesos sin licitación cuando la ley de contrataciones lo exige, bueno, ese tipo de cosas”, disparó.

En este sentido, aseguró que la oficina para la que trabajaba, ahora va a funcionar con un nuevo abogado temporario y dos letrados más cuyas matrículas no tienen más de un año. “Yo quiero que quede claro que esto no se trata de la defensa de un cargo, yo cuando hice esas gravísimas denuncias, sabía que estaba poniendo en riesgo el cargo, pero lo hice porque es mi obligación, porque yo considero que a mí me paga el pueblo como empleada pública, yo tengo que defender ese patrimonio y obrar de acuerdo a las leyes para las cuales he jurado como abogada”, expresó.

Asimismo, indicó que la persecución alcanzó también al resto de sus compañeras. “Ahora las dos administrativas han sido mandadas a una biblioteca que no funciona de la Legislatura. Hicieron desaparecer a todo el personal y creo que hasta cambiaron el organigrama”, manifestó.