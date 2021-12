Hombre denunció a expareja por violencia de género y pidió que no se le acerque

Un hombre exige tener un contacto más frecuente con su hija. A su vez, denunció penalmente a su expareja por violencia de género e incumplimiento de la orden de restricción perimetral en la ciudad de Posadas, Misiones.

Facundo S. es un hombre de 33 años, quien se encuentra casi desahuciado por verse imposibilitado de poder ver diariamente a su hija de dos años.

Relató que mantuvo una relación con su expareja por cuatro años, fruto de ello nació la niña que ambos tienen en común. “A mi hija la puedo ver tres veces por semana y solamente dos horas, la mamá de ella es lo único que me permite”.

La pequeña de tan solo dos años nació en medio de una separación. “Hace dos años estoy separado de la mamá, desde el momento que me separé estuve dos meses sin verla a mi hija hasta que pude hablar con un abogado”.

Contó que se separaron por las constantes peleas entre ambos. “Era todo un tema que mi hija sea testigo de la violencia que por ahí podría ocurrir si seguíamos juntos, por eso decidí separarme”, afirmó.

Pasado un año de que decidió romper vínculo con la madre de su única hija, se puso en pareja con otra mujer. “Pasó un año, me puse nuevamente en pareja y ahí empezaron los problemas porque ella no quería que este con la persona que estoy hoy en día, a pesar de que ella también está en pareja, siempre me hizo quilombo”, afirmó el hombre en diálogo con el portal Misiones on line.

Manifestó que son dos las denuncias penales que presentó ante la Policía de Misiones contra su expareja.

“No tengo contacto con ella porque le hice dos denuncias penales por violencia de género y pedí la restricción de acercamiento. La primera denuncia fue porque ella ingresó a la casa de mi mamá sin permiso, me pegó a mí y me rompió toda la moto. Algunas veces cuando iba a buscar a mi hija ella me rompía la moto y una vez el celular, todo enfrente de la nena. Ahí la volví a denunciar. Me fui al juzgado a pedir mi expediente pero no me permitieron verlo”.

Judicialmente, aún no pudo encontrar un abogado que sea de su extrema confianza, por más que varias veces distintos letrados se hicieron cargo de su caso. “Tuve abogados que he pagado pero no me solucionaron nada. Uno me cobró plata pero nunca presentó ningún escrito para asumir mi defensa. Estoy buscando abogados pero no encuentro uno de confianza y que haga lo que yo quiero”.

El hombre comentó que la última denuncia que radicó fue en el corriente mes de diciembre. “Todas las veces que me pegó a mí y me insultó fue enfrente de mi hija”, aseguró.

Su pedido es claro: “Yo solamente pido ver a mi hija normalmente, mi expareja no me deja llevarla a otro lugar que no sea a la casa de mi mamá, ni siquiera puedo llevarla a la plaza a tomar un helado”.

Evidenció que el único acuerdo al que pudieron llegar fue que pueda verle a su niña solamente dos horas y tres veces por semana. “No me quedó otra que aceptar eso. Ella nunca me denunció o por lo menos nunca me llegó alguna denuncia”.