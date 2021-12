Trabajadora sexual comparte pedido de un cliente con parálisis cerebral

La trabajadora sexual Olive Pearl y su cliente Gavin Thorneycroft, que tiene parálisis cerebral, son noticia en Australia por una osada campaña desde TikTok que intenta romper el estigma en torno al sexo con discapacidad. La pareja, que ahora son buenos amigos, está animando a otros a ser más comprensivos y de mente más abierta.

Gavin, de 32 años, se acercó por primera vez a Olive, de 30 años, en febrero de 2021 para tener un encuentro sexual. Desde entonces se transformó en un cliente habitual.

Debido a que Gavin no puede caminar debido a su discapacidad, el dúo incorpora creativos métodos para sus encuentro sexuales, entre ellos un columpio.

Olive, que ha estado en la industria del sexo de forma intermitente desde que tenía 18 años, le dijo a metro.co.uk que ’Gavin es solo un chico normal, con los mismos deseos sexuales que otras personas. Cuando paso tiempo con él, no lo veo diferente a ningún otro cliente. Solo tenemos que ser un poco inventivos con nuestras posiciones para asegurarnos de que sea cómodo para él, el swing sexual es genial para eso".

La joven agregó: “Me siento privilegiada de que Gavin confíe en mí lo suficiente como para satisfacer sexualmente sus necesidades. Ahora somos buenos amigos y siempre nos divertimos juntos".

Gavin, por su parte, reconoce las dotes de Olive: "Siempre es increíblemente respetuosa.Tener relaciones sexuales me hace sentir normal, pero fue difícil encontrar una trabajadora sexual como ella. El hecho de que sea discapacitado no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas sanas", dice, y aclara que entre ellos hay una "excelente química".

"El 90% de las experiencias pasadas que he tenido sexualmente fueron malas; nadie ha podido comprender cómo la parálisis cerebral puede afectar el sexo. Las personas con discapacidad no deberían sentirse avergonzadas de tener relaciones sexuales y ser sexuales, es totalmente normal", le contó al medio británico.



Nacida en Alemania, Olive Pearl ofrece sus servicios sexuales como escort en diferentes webs de adultos de Australia.

Y como para dejarle un mensaje al mundo, los dos se pusieron de acuerdo y desde agosto están haciendo videos de TikTok en un esfuerzo por "romper el estigma" en torno al sexo de los discapacitados. Una de esas grabaciones ya fue vista más de 967.000 veces.

Olive, quien es originaria de Hamburgo, Alemania, vive en Melbourne, donde mantiene sus encuentros con Gavin: ’Es importante que las personas comprendan que el hecho de que alguien tenga una discapacidad no significa que su necesidad de una relación sexual no esté allí, solo pueden necesitar hacer las cosas de manera un poco diferentes. Nada más".

“Todo lo que se necesita es algo de tiempo para escuchar y un poco de creatividad en el dormitorio para hacer que la magia suceda y sea agradable para todos. Me encanta saber y ver que Gavin se siente satisfecho y feliz", concluye la trabajadora sexual.





Sexo y discapacidad: mitos

Así como creer que una persona con discapacidad solamente forma pareja con otra en iguales condiciones son muchos los mitos y prejuicios que se reproducen en este terreno y que es urgente desterrar.

Principalmente, una generalización tiene que ver con la falta, negación o ausencia de vida sexual activa, perpetuando un modelo compasivo y reduccionista. Un sentido común que descree de la posibilidad de las personas con discapacidad de sentir deseo y hasta de tener una pareja casual.

La intimidad también forma parte de la vida de las personas con discapacidad y existen múltiples apoyos y herramientas que habilitan esa posibilidad. Como cualquier persona, son capaces de sentir deseo.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que, más allá de la sexualidad existe una tendencia a considerar que las personas con discapacidad resultan ser una “carga” en cualquier pareja y que generará dependencia así como pérdida de autonomía, inclinándose a una “lógica de cuidado”.

¿Cuántas parejas vemos en la calle en las que una de las personas tenga discapacidad? Los avances en materia de discapacidad hacen posible el surgimiento de más herramientas que posibilitan la cada vez más independencia de las personas con discapacidad (si el entorno lo permite).

Por eso, adaptar las maneras y abrir la mente hacia otras formas de sexualidad y pareja parece ser una opción real hacia una verdadera inclusión que contemple la diversidad. /Clarín