Conmoción en el espectáculo por la muerte de Liliana Cuomo: “Había perdido a su hijo con el Covid”

"Falleció Liliana Cuomo, una gran actriz, gran amiga y mejor persona. La vieron en El Secreto de sus Ojos, El Hombre de tu vida y Entre Caníbales. Había perdido a su hijo con el Covid y a veces el cuerpo dice basta. Liliana querida, voy a extrañar mucho tu risa”. Con estas palabras, Juan José Campanella daba a conocer vía Twitter la triste noticia de la muerte de la renombrada actriz, que había cumplido 66 años el pasado 4 de diciembre.

Consultado por Teleshow, el director de cine contó que le dijeron que falleció a causa de un cáncer. “Hablamos mucho, pero hacía unos cuatro meses que no hablábamos. Nunca me contó que estaba enferma”, señaló a este medio. Al ver el tweet de Campanella, Ricardo Darín, uno de los actores con los que Cuomo supo compartir elencos, también se mostró conmovido. “Tristeza total, además de buena actriz , ¡gran mujer! Abrazos a los que la quieren”, escribió en la misma red social. En ese sentido, la Asociación Argentina de Actores también se hizo eco de su muerte enviando sus condolencias a familiares y amigos.

Los mensajes de Juan José Campanella y Ricardo Darín tras la muerte de Liliana Cuomo

En diálogo con este sitio, Eleonora Wexler, quien fuera compañera suya en la telenovela Amar después de amar, también la recordó con cariño. “Lo lamento tanto...Liliana era luminosa por sobre todas las cosas, siempre tenía una sonrisa, iba con ganas a trabajar”, comenzó expresando. Y agregó: “Después, ella me siguió en el teatro, en todo lo que hacía, siempre me dejaba mensajitos. Me da mucha tristeza porque siempre tenía buena energía, era una hermosa compañera. Estaba tan contenta y agradecida de trabajar...realmente lo lamento mucho”.

Dueña de una amplia trayectoria, Liliana supo trabajar tanto en televisión como en teatro y cine. Su labor televisiva incluye los programas Pequeña Victoria, Amar después de amar, Soy Luna, Guapas, Las estrellas, Entre caníbales, Señores papis, Sos mi hombre, Farsantes, Ciega a citas, Cuando me sonreís, El hombre de tu vida, El puntero, Para vestir santos, Niní y Son de fierro, entre otros.

En teatro, también formó parte de obras como La ropa, La terrible sinceridad, El enfermo imaginario, Peer Gynt, El conventillo de la Paloma, La segunda mirada, Camino a Damasco, Casa de muñecas, Un tranvía llamado deseo y La segunda mirada. Y en la pantalla grande, trabajó en los films El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Sotto voce, Sólo gente, El derrotado, Valentino, Papeles en el viento, Trapo viejo, El visitante, El niño pez y Evita de Alan Parker, entre otros. Además, participó en el documental Balnearios y en el videoclip Días de desempleo de Attaque 77.

Liliana junto a parte de sus compañeros de elenco de Amar Después de Amar (ADDA): Isabel Macedo, Mariano Martínez y Eleonora Wexler

A pesar de la gran cantidad de interpretaciones que hizo, sin duda su trabajo más reconocido fue el que hizo en el film ganador del Oscar en 2010. En dicha película, la historia gira alrededor del investigador en criminalista retirado Benjamín Espósito (Darín), que comienza a escribir una novela basada en el misterio sin resolver de hace décadas de la violación y el femicidio de una mujer recién casada. Lo hace con la esperanza de poner fin a años de inquietud en relación con su caso del pasado. Con la ayuda de una antigua colega, la jueza Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil), intenta dar sentido a lo ocurrido. El viaje a través de sus recuerdos lo pone en un conmovedor camino emocional que le lleva a una impactante comprensión. En esa historia, Cuomo encarnó a Margarita, un personaje secundario pero que la hizo llegar a la cima del cine.

Liliana Cuomo en El secreto de sus ojos

Hacía mucho tiempo que Liliana no hacía uso de sus redes sociales. Por caso, en su cuenta de Twitter a veces retwitteaba algunos mensajes en contra del oficialismo y, en su perfil de Instagram solía publicar fotos de sus trabajos actorales y también algunas postales familiares. Sin embargo, la última imagen que compartió data del 20 de abril de 2020: era, justamente, una imagen abrazada a Campanella. “Estreno del Cuento de las Comadrejas”, había escrito en el posteo, haciendo referencia a la película que tuvo como protagonistas a Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago y Nicolás Francella. /Infobae