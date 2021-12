Por no saber inglés, le niegan el carnet de guía de turismo: denuncia discriminación

Con motivo del inicio de la temporada en Salta, son grandes las perspectivas de los sectores turísticos de generar recursos luego un año crítico producto de la pandemia, donde algunos debieron reducir personal y hasta cerrar sus puertas.

Pese a la expectativa, no todas son buenas noticias. Julio Elías, técnico superior en turismo cultural, denunció que no puede conseguir trabajo debido a que el ministerio de Turismo de la Provincia se niega a extenderle el certificado de guía.

Según expresó Elías a InformateSalta, desde el organismo le exigen rendir un examen de inglés, que ni siquiera tiene una fecha tentativa, que, según sostiene, no es requerido a los demás trabajadores. “Me obligan a rendir un examen, mientras otras guías no tienen nada de idiomas, incluso hay gente que tiene antecedentes penales”, sostuvo.

Elías sostiene que el examen es solo una excusa, pues la razón de fondo, es que no quieren otorgar el carnet por su condición de discapacidad.

“No me quieren dar el carnet de guía porque tengo el carnet de discapacidad, ellos dicen que tengo que rendir un examen de inglés”

En ese marco, sostuvo que el hecho se trata de un claro caso de discriminación, motivo por el cual, realizó la denuncia respectiva ante el INADI. “ Yo tuve una infancia dura, tengo el carnet de discapacidad de inmadurez, aún así, estudié, me capacité, obtuve mi título y no me quieren dar mi carnet para poder trabajar”, indicó.

“Cuando yo estuve hablando con la gente de ahí, me dijeron no sé si te vamos a dar porque vos tenés el carnet de discapacidad”

También sostuvo que lleva años tramitando el carnet sin respuesta alguna. “Siempre me hacen la contra, yo me recibí en el 2005, y hoy estoy sin nada, antes vendía bingos de la Liga, ahora no tengo nada”, dijo.

“Ya que me hacen la vida imposible para tener el carnet, hay gente que no tiene ni un titulo y le dan”

Por último, extendió el pedido al ministerio para obtener una autorización provisoria para poder trabajar. “Se niegan a darme una constancia hasta que yo rinda, yo si tengo intenciones de rendir el examen pero hasta eso no sé cuando se va a rendir, le dije que me den una constancia, así puedo trabajar en la temporada y no me quieren dar”, finalizó.