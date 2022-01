Papelón: El Registro Civil, sin línea fija hace seis meses por falta de pago

Intentar comunicarse telefónicamente con el Registro Civil es, desde hace ya algunos meses, una tarea imposible de realizar. La dependencia que funciona en calle Almirante Brown 160 se encuentra incomunicada desde el mes de julio del 2021 debido al corte del servicio por falta de pago.

La Subsecretaria del Registro Del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Fernanda Ubiergo, fue quien ratificó esta información, añadiendo que esta incomunicación telefónica perjudica a los ciudadanos salteños.

Fernanda Ubiergo, subsecretaria del Registro Civil y de las Personas, declaró que son conscientes de la existencia del problema y que son varios los organismos afectados. “Tenemos un corte en las facturas telefónicas por falta de pago, por lo cual no están funcionando. No sé bien que es lo que pasó y a qué nivel se encuentra la situación”, aseveró ante Nuevo Diario.

La funcionaria resaltó también que se elevaron los reclamos correspondientes a las autoridades pertinentes, pero que hasta la fecha no tienen respuestas concretas.

“Desde que asumí, me notificaron que el problema ya existía y que se fue acrecentando con el tiempo. Estamos esperando una respuesta lo más breve posible, ya que se entiende que la situación aqueja a la comunidad”

Ante esta falta de servicio, hay tareas que se ven entorpecidas o demoradas ya que la línea fija es un elemento esencial para el desarrollo de los trabajos, de manera externa para que los salteños y salteñas puedan hacer sus consultas y de forma interna para que los trabajadores puedan hacer consultas rápidas o derivaciones hacia otras oficinas.

Sin poder resolver las consultas de los vecinos que se comunican telefónicamente y al no tener respuesta, concurren a la oficina ubicada en Almirante Brown 160. Para esta modalidad se sigue utilizando la entrega de números para que puedan hacer los trámites.

Sobre este punto, Ubiergo señaló: “Entendemos que hay personas que no pueden acceder a la tecnología o que no se logran familiarizar con la misma, es por eso que en primeras horas de las mañanas se entregan números para garantizar la atención y dando prioridad a embarazadas, personas de tercera edad, gente del interior y quienes no pueden acceder de manera virtual”.