El campo definió como difícil su 2021 y sigue renegando por las políticas de Nación

El malestar entre el campo y el sector agropecuario con el Gobierno de la Nación se mantiene. En medio de la decisión de suspender la exportación de 7 cortes de carne que se consumen en el mercado interno por dos años, el campo prepara el primer acto de protesta del año contra las políticas del Gobierno para este 8 de enero.

En ese contexto InformateSalta dialogó con Lucas Norris, presidente de Prograno quien amplió más los detalles de este malestar. “En vez de aliviar cuestiones parece que el Gobierno solo se encarga de restringir y prohibir, no estamos de acuerdo con eso, pedimos que dejen trabajar en paz, hacer las campañas como se deben hacer y sin ningún tipo de restricciones”, comentó primeramente.

A esto enfatizó que es necesario generar confianza, no solo con el sector agropecuario sino también para mermar la inflación. “Evidentemente está dada por la falta de confianza a las políticas –y no políticas- del Gobierno”, aseguró Norris quien también rescató que el 2021 fue un año que calificó como difícil para el sector.

“Fue un año con aumentos en los costos muy importante, a nivel mundial por el coronavirus, un montón de cosas se fueron complicando como los fletes, el productor hace malabares para producir y los sigue haciendo”, explicó sobre cómo ha sido transitar el año que pasó.

¿Cómo arrancó el 2022? “Hay buenos precios en los cereales, con aumentos debido a la falta de lluvia, pero eso productivamente viene complicado, al no llover no se pudo avanzar con las fechas que teníamos de siembras, que deberían estar más avanzadas, hay mucha temperatura, eso hace que los mercados estén intranquilos y por eso los altos precios,”, dio un panorama de las primeras jornadas de enero.

“Esperamos que esta ola nos afecte lo menos posible para que sigamos trabajando con cierta normalidad”

Consultado sobre la medida de Nación para la exportación de carnes, dijo que esto no ayuda y genera rechazo. “Cuando se encara una exportación no se sabe si la van a aprobar, esto ya parece falta de cordura, uno necesita trabajar con previsibilidad que no tenemos hoy; hablamos de una prohibición a muy largo plazo”, lamentó el presidente de Prograno.