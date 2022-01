Tenía una malformación por un tumor y lo abandonó su mamá, pero...

Un joven reveló que padecía un extraño tumor que le desfiguró la cara, su mamá lo abandonó, encontró la cura y ahora luce su nuevo rostro. Kambou Sie viajó desde Bondoukou, su ciudad natal en Costa de Marfil, hasta Italia para someterse a un tratamiento que le cambió la vida.



Kambou, de 18 años, padeció un linfoma de Burkitt que le desfiguró el rostro. Su madre lo rechazó y lo abandonó. Según informó la organización británica contra el cáncer, "Macmillan", esta malformación se genera en el sistema linfático y se desarrolla cuando el organismo produce glóbulos blancos anormales.



"Estoy muy contento porque cuando salgo no lloro. Me alegra conocer a la gente. Salgo, me divierto, juego. No tengo problemas. Soy muy feliz", detallógó Sie.

"Mi cara cambió. Esto no terminó, pero cambió. Yo también mejoré, no soy como antes", concluyó en declaraciones publicadas por el Daily Mail británico.

La foto de Kambou Sie hoy: