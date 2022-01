Desesperado pedido de un salteño que tiene una hernia hace diez años

La calidad de vida de Antonio se viene deteriorando hace varios años producto de una hernia que empeora día a día. Padre de familia y sustento del hogar, tuvo que dejar de realizar algunos trabajos que hacía, como por ejemplo albañilería, a causa de una hernia, que hoy está infeccionada y le provoca grandes dolores, pero aun así no consigue que lo operen en ningún hospital.

Antonio contó que tiene ese problema hace como 10 años aproximadamente y por esta razón fue internado en varias oportunidades, pero hoy ya es más grave. Explicó que en el Hospital San Bernardo le habían manifestado que lo iban a operar, pero esto nunca se llevó a cabo porque “su operación es costosa”, dijo en La Yapa Salta.

El hombre detalló que fue al Hospital Papa Francisco y al Oñativia, y tampoco lo ayudaron. “Ahora estoy pidiendo a gritos su ayuda para poder difundir mi situación y abandono de persona. No me quieren operar y ya no aguanto con mi panza. Ya recorrí todos los hospitales y no tuve suerte con las respuestas que recibo. “No hay maya”, “No hay médico suficiente para hacer esa cirugía”, “No hay lugar para internarlo”, indicó Antonio.

Por último, comentó que él es oficial albañil y de eso trabajó toda su vida, pero por la hernia tuvo que dejó de trabajar y solo hace changuitas que no requieran mucho esfuerzo físico como por ejemplo cortar el pasto, colocar cerámico, entre otras. “Ya no doy más de dolor de panza. Pido ayuda, solo quiero que me operen para poder seguir llevando el pan a mi familia”, insistió este papá.