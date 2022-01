Conmovedor paseo de Esteban Bullrich en silla de ruedas con su hija

El exsenador Esteban Bullrich arrancó el año rodeado de sus afectos luego de haberse retirado de la escena pública para dedicarse al tratamiento de ELA, la enfermedad degenerativa que padece, dando un conmovedor discurso en el Senado en el cierre del 2021.

Con el fin de cumplir con sus nuevos objetivos, entre ellos dedicarse a su familia, Esteban Bullrich salió de paseo a Temaikén, el bioparque ubicado en la localidad bonaerense de Escobar, y compartió sus emociones en las redes sociales, especialmente el emotivo momento vivido con su pequeña hija Paz.



“Ayer fuimos a Temaikén en familia. Mi hija Paz manejó mi silla. Felicidad”, publicó el exsenador el jueves 6 de enero en sus redes junto a un video en el que se ve a la niña acompañando a su papá en el recorrido y ayudándolo a dirigir su silla de ruedas.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron reacciones entre los usuarios en su mayoría con mensajes de apoyo y afectividad hacia el exdirigente del PRO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esteban Bullrich (@estebanbullrich)

La ELA

Bullrich, de 52 años, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular y entre otras consecuencias, afecta el habla, según contó el exsenador en abril del 2021 al hacer público el asunto. "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor", sentenció Bullrich a mediados del año pasado.

Esteban Bullrich, sobre la ELA: "Mi preocupación era no perder el foco pero ayer me ganó la oscuridad"



Con el paso del tiempo, el ex ministro de Educación sufrió un deterioro importante en su salud que lo obligó a renunciar a su banca como senador nacional por la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, momento en el que dio un conmovedor discurso de despedida que conmocionó al país.