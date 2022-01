Sin ropa y con medias panty: Britney Spears celebra su libertad

La cantante Britney Spears sorprendió a sus más de 38 millones de seguidores de Instagram con un par de fotografías en las que sólo los emojis y unas medias blancas taparon su desnudez.

“La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor”, escribió la intérprete de Baby One More Time. En pocas horas, su publicación de este 6 de enero consiguió más de 1 millón de “Me gusta” en esta red social; sin embargo, los comentarios de las fotografías no están permitidos.





Cabe recordar que Britney Spears se liberó de la tutela legal de su padre James a finales de 2021 y, desde entonces, no ha parado de celebrar el que haya recuperado el control de su dinero, su carrera y su vida en general. La cantante de 40 años fue puesta bajo dichas restricciones el 1º de febrero de 2008.

Britney subió las imágenes desde la comodidad de su habitación vestida únicamente con sus brazos, las medias y un par de emojis, en las fotografías se le vio posando con su cabellera recargada hacia el lado derecho frente a un espejo.

La batalla de Britney Spears por su libertad estuvo acompañada por el movimiento #FreeBritney que se popularizó en redes sociales



La frase con la que acompañó dicha publicación está relacionada con la recuperación de su carrera profesional y decisiones personales; sin embargo, el 28 de diciembre de 2021 explicó que aún no está preparada para volver a la música.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió Spears, que actuó por última vez en público en octubre de 2018.