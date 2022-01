Rubén Vargas busca a su madre, dejó su casa a los 6 años, pero sueña con el reencuentro

Rubén Vargas tiene 40 años y vive en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, por problemas familiares debió abandonar su casa cuando tenía solamente seis años. Ahora más de 30 años después busca reencontrarse con su madre, Ramona Vargas.

A través de publicaciones en Facebook, el hombre busca a su madre, quiere volver a verla y además tener acceso a su partida de nacimiento y poder tramitar su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) al que nunca tuvo acceso.

“Me fui al registro civil de todos lados”, pero no pude obtener ayuda, comentó durante una entrevista a InformateSalta. "Desde que abandoné mi hogar, nunca más tuve contacto con nadie, de mis hermanos yo conozco a uno solo”.

Vargas no descarta que su familia pudo mudarse a otra localidad, “para el lado de Aguas Blancas u Orán”. Sobre su infancia lo único que recuerda es a su madre, tenía siete u ocho hermanos y el siendo un niño se fue a Mar del Plata para trabajar, “no teníamos para comer, éramos pobres”.

A una corta edad debió vivir muchas cosas: “Se sufre mucho”, aseguró. El niño, en aquel momento, trabajó en la terminal de colectivos cargando bolsos a las personas, “Lo único que pido es mi documento para poder hacer mis cosas”.

En medio de muchas emociones dijo: “Nunca me gustó hacer nada malo. No me gustó andar en cosas raras, soy un chico honesto y limpio”. “Nunca pude estudiar, era pobre, si valía un peso yo no lo tenía”, recordó sobre su niñez.

La posibilidad de realizar un viaje para buscar a su familia queda descartada cuando piensa en que no tiene documentos, “volvería a buscarla, pero el quilombo que tengo por no tener documentos. No quiero tener roces, lo primero que piensan (Gendarmería o la Policía) es que andas en algo raro”.