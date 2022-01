Fuerte crítica de Morales a Guzmán por suspender la reunión con la oposición

“Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”. Lo dijo el titular de la UCR, Gerardo Morales, a Infobae esta tarde, en medio del malestar que provocó en Juntos por el Cambio la decisión del Gobierno de suspender sin fecha el encuentro del ministro de Economía con gobernadores y jefes legislativos de la coalición opositora para hablar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El diálogo estaba previsto para este martes a las 19.30, pero fuentes oficiales aseguraron a este medio que la reunión “no está en la agenda del ministro de Economía ni de (Sergio) Massa (presidente de la Cámara de Diputados) en los próximos días”.

Según el gobernador de Jujuy, el encuentro no tendrá lugar porque “Guzmán no está dispuesto a brindar más información” ya que “el miércoles próximo le estaría presentando la propuesta al Fondo y lo que no quiere es dar cuenta del ajuste que ya acordó y limitarse a la información que le brindó a los gobernadores, que es nada”. “En esos términos, y no estando dispuesto el ministro a brindar más información, levantamos la reunión”, dijo Morales.

Las desconcertantes idas y venidas del Gobierno por la reunión de Guzmán y la oposición les terminó dando la razón a los referentes de JxC que mantenían una postura más dura y desacomodó a los dirigentes dialoguistas que justificaban el diálogo con el ministro. Este martes, al mediodía, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantendrá un encuentro presencial para analizar la situación y se espera que difunda una posición dura sobre la actitud de la Casa Rosada.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también fue muy crítica: ”La suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado. Se hablan a sí mismos -publicó en Twitter-. Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir”.

El Ministro Guzmán no quiere mostrar el ajuste que propondrá al FMI.



Frente al preocupante endeudamiento del país, desde la oposición elegimos tener una actitud responsable, conscientes de lo que esto implica para el pueblo. Lamentablemente, el gobierno suspendió el diálogo. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) January 17, 2022

Para Juntos por el Cambio, los zigzagueos de la Casa Rosada respecto el encuentro con Guzmán ratifican que “nunca hubo una real voluntad de diálogo con la oposición” y hay coincidencia en que fue “un acierto” haber mostrado buena predisposición para concurrir a la reunión: “Quedó en evidencia que el Gobierno sólo quería una foto con nosotros”, dijo uno de sus referentes.

La sospecha de que el contacto con Guzmán se iba a suspender se instaló luego de que este domingo trascendió que el ministro tenía previsto viajar mañana a San Juan junto con Alberto Fernández y Matías Kulfas, su par de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para un acto en el que se lanzará la asociación pública-privada para la generación de energía limpia en seis provincias.