Ofrece $10.000 a quien encuentre el peluche perdido de su hija hace dos años

Este es el momento para que, entre tantas noticias pálidas y difíciles, los corazones solidarios de los salteños den la nota y puedan contribuir en una buena causa, ya que por estas horas hay una intensa búsqueda que se viralizó por las redes sociales para encontrar a Daisi, el peluche de una pequeña quien perdió hace unos años y por el que ofrecen una recompensa.

“El día 9 de septiembre del 2019 aproximadamente de 18:00 a 19:00 se perdió Daisi, el peluche de mi hija”, indica el posteo junto a la foto del juguete, un esponjoso y tierno perrito de colores violetas y rosados, con orejas y nariz morados, el cual su dueña aún extraña con mucha intensidad.

María es la madre de esta pequeña quien en diálogo con InformateSalta comentó más detalles. “El peluche se perdió hace 2 años y lo estamos buscando desde entonces, estamos haciendo publicaciones pero no ha aparecido y para mi hija sigue estando la ausencia” del mismo, indicó primeramente.

Según continuó, aquel día salió con su hija Valentina desde su casa hasta el ahora Paseo Salta, pero en el trayecto que hicieron desde el parador del 1B frente a la vicaría San Francisco hasta el ex hiper Libertad, el juguete se extravió. Además como la pequeña no se encontraba bien de salud, no recordaba qué había pasado con el muñeco.

“Lo buscamos y no apareció, por eso hicimos las publicaciones, lo buscamos en el Libertad pero nada, cuando lo perdimos nos llegó un comentario de una mujer que dijo que lo vio en la parada, pero desde entonces nada más”, dijo María quien subrayó que, dos años después, su hija todavía lo extraña, lo necesita, e incluso le pide a Papa Noel o a los Reyes Magos que se lo traigan de vuelta.

“Ese juguete es todo para ella, duerme, juega, se baña y hasta come con él”, contó su madre agregando que están ofreciendo una recompensa de $10.000 para aquel vecino de buen corazón que se lo pueda devolver o ayude a encontrarlo. Quien tenga información de dónde pueda estar Daisi o sabe dónde se encuentra, se puede comunicar al número 3875856646.