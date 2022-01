Robaron los juguetes del nicho de Thiago Quilpidor

De no creer. Delincuentes rompieron con mucha violencia el nicho y robaron juguetes, entre otros elementos, de Thiago Quilpidor, el niño de cuatro años que murió a causa de malos tratos de sus padres sustitutos.

Delia, quien no tiene parentesco alguno con la familia Quilpidor, paga el lugar en donde descansa el niño y dio a conocer la triste noticia con un gran dolor y pide ayuda para que no vuelva a suceder: "Fue muy triste ver que se llevaron sus juguetes, juguetes que para muchos no significan nada, pero esto es doloroso", dijo Delia a Qps.

El lamentable hecho de robo se habría producido durante el fin de semana en el Cementerio San Antonio de Padua y fue descubierto por la mujer cuando fue a visitar la tumba.

Thiago murió el 8 de julio de 2015 a causa de un cuadro pulmonar agravado. Presentaba signos de desnutrición. Al mismo momento, una hermana del menor fue internada por desnutrición, con indicios de maltrato físico.

Hoy, Patricia Sánchez y Víctor Senise, los padres sustitutos, están detenidos, tras un juicio que también condenó a funcionarios provinciales.