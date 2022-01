Los signos más celosos

Tu pareja está colgada del celular y a vos se te alteran los nervios porque te dan ganas de saber con quién habla.

Tenés sospechas, muchas veces infundadas, de traición o engaño. Una llegada tarde te vuelve loca. Las pequeñas mentiras se te hacen evidentes. Sentimientos extraños te recorren el cuerpo cuando ves a tus amigos pasándola bien con otras personas y vos te quedaste afuera.

Tenemos que decirte que es posible que sufras celos crónicos; y el zodíaco tiene mucho que decirte al respecto.

El posesivo, el conservador, el territorial, el que te puede hacer un escándalo si siente una traición o sospecha engaño.

Hacemos un ranking.

1 - Tauro

Es el más posesivo, arraigado y territorial de toda la rueda. Son los reyes del disfrute pero se apropian en demasía de todo. Defienden su terreno como los toros, porque se sienten muy dueños del suelo que pisan, de sus posesiones, de lo que ha logrado y construido. No distinguen entre lo suyo y lo de los otros. Si un tauro ama algo, es probable que de inmediato se establezca como guardián y protector, pero también como dueño. El cuerpo de su amada/o no es distinto, es parte de sí mismo, por eso le cuesta respetar, a veces, las libertades ajenas.

2 - Escorpio

Está casi al mismo nivel que los toritos en posesividad. Las angustias y sufrimientos que un escorpiano atraviesa cuando ve que que hay un riesgo de infidelidad (o infidelidad concreta de algún tipo)... ¡no se lo deseamos a nadie, señores! El zodíaco les da el don de soltar y de renovarse energéticamente con cada pérdida, pero muchas veces a los escorpianos les cuesta dejar ir y terminan asemejándose a su opuesto, Tauro, y reteniendo sin cesar hasta agotarse y vaciarse de identidad. Recomendamos que suelten, que dejen ir, y que se hagan cargo de su gran magnetismo y poder de seducción. Seguramente ustedes también tienen ganas de ser libres sexualmente, no nos mientan.

3 - Libra

Como es un signo de aire no siente los celos de manera visceral como los dos anteriores. Pero Libra necesita un socio, un compañero de ruta para atravesar la vida con alegría, y cuando hay una traición o un escape, los librianos sufren mucho. Hasta que no encuentran otra media naranja, no paran.

4 - Cáncer

La traición es lo peor que se le puede hacer a un cangrejo. No le representa tanto peligro el sexo o la infidelidad como el engaño que esto acarrea, la pérdida irrecuperable de la confianza. Como tiene arraigados valores familiares, cuando el sistema de amor que lo contiene se desmorona, no sabe qué hacer. Y llora, llora desconsoladamente.

5 - Capricornio

La ofensa de la infidelidad será a sus códigos, que son muy exigentes, y a la construcción amorosa que viene realizando. Cuando todo lo que le lleva esfuerzo construir – la estabilidad de su relación de pareja- se desmorona, no tiene consuelo. Pero no suele ser fantasioso en cuanto a lo que el otro hace o deja de hacer. Tiene que haber un engaño real.

6 - Aries

Puede que una infidelidad lo enoje al extremo, pero si se conecta con su propia capacidad de disfrute, soltará y hará lo propio. Le dará rienda suelta a su libertad sexual.

7 - Leo

Que le saquen importancia porde ser muy perjudicial para su autoestima. Tienen un sentido de territorialidad y de lo propio. Lloran por la herida si sufren engaño, sienten celos, pero enseguida se van a consolar a otra parte, porque se sienten únicos. ¡Pobre del que se pierda de su compañía!

8 - Virgo

Puede que sus obsesiones lo lleven a pensar cosas que no existen. Son algo controladores del entorno, buscando que siempre todo esté en su lugar, sin exesos ni cambios drásticos. Suelen sentir miedo a perder, soltar, dejar ir.

Géminis, Acuario, Piscis y Sagitario

No tendrían por qué tener problemas con los celos.

Amor universal y apertura mental. ¡Ustedes sí que saben disfrutar de la vida!