“Terminators Covid” : ¿Por qué estas personas son inmunes al coronavirus?

A casi dos años del inicio de la pandemia, mucho cambió en el mundo. El desarrollo científico logró en tiempo récord crear vacunas contra el virus respiratorio que le quitó la vida a millones de personas. Y si bien la inmunización no impidió una nueva ola de contagios, provocada por la variante Ómicron, si se mantuvieron bajos los registros de fallecimientos. Aunque en las últimas semanas la comunidad científica puso sus ojos sobre "los Terminators Covid".

Así son llamados coloquialmente aquellas personas que son "inmunes" al contagio de Covid-19, incluso al convivir con infectados. El término fue elegido en clara alusión a la conocida película de 1984 dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger; en la que lucha en una guerra entre la humanidad y máquinas indestructibles.

Este hallazgo provocó que científicos de una decena países comenzasen en junio de 2020 un estudio, liderado por la Universidad Rockefeller de Nueva York (EE. UU.), para analizar las características genéticas de estos individuos que hacen que no se contagien, en el marco del consorcio internacional Covihge (Covid Human Genetic Effort).

"Nos interesa, desde la parte genética, entender por qué hay ciertos individuos que son jóvenes sin problemas de otras enfermedades y que, a pesar de esto, acaban en la UCI. Y, por otro lado, hay personas que son resistentes, que han compartido espacio con su pareja sin contagiarse", explicó Aurora Pujol, jefe del grupo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, que se encuentra investigando el código genético de los denominados "Terminators".

De acuerdo a la primera hipótesis, la forma en la que el virus ingresa a las células de estas personas “o no se expresan o se expresan de una forma diferente” en comparación con el resto de la población que sí logra ser infectada.

“Conocer estos determinantes genéticos podría ayudar a explicar no solo por qué algunos pacientes covid-19 desarrollan enfermedad grave, sino también plantear posibles líneas de actuación contra el virus”, explicó el doctor Jesús Troya, del Hospital Infanta Sofía, de España.

Con datos más precisos y efectivos, los investigadores esperan avanzar en el desarrollo de tratamientos contra el virus, ya que “encontrar esos cambios en el ADN en genes que facilitan la entrada del virus a las células o las primeras fases de multiplicación viral permitirá diseñar tratamientos específicos farmacológicos o de otra naturaleza que consigan cerrar la puerta de nuestras células al invasor viral”, aseguró Pujol.

Este estudio, publicado en la revista científica Nature en octubre espera tener nuevas conclusiones en un plazo de seis a ocho meses.

No obstante, la búsqueda no será sencilla, ya que, si existiera la resistencia genética al covid, únicamente podría existir “un puñado” de personas con este rasgo, indicó Isabelle Meyts, inmunóloga pediátrica y médica de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), quien también forma parte del proyecto.

De acuerdo al artículo, ya se reclutaron 500 candidatos potenciales y al menos otros 600 se pusieron en contacto para postularse como posibles candidatos. El objetivo es alcanzar al menos a mil personas.

Aunque el número de posibles candidatos es significativo, la tarea sigue siendo complicada, pues será difícil demostrar que los candidatos estuvieron muy expuestos al virus.

"Seguiré saliendo a la calle protegida con una mascarilla FFP2, la mantendré en espacios cerrados, respetaré las distancias y las medidas de higiene como hasta ahora", sostuvo en diálogo con ABC Anna Grandes, una de las personas que hipotéticamente es inmune al virus.

"No tengo miedo a contagiarme, pero no soy una kamikaze. No sé si lo puedo transmitir, pero por lo que sé yo no me contagio con facilidad. Es lo único que sé por el momento", agregó en su testimonio con el diario español.

"En esta investigación sobre superresistentes queremos ver si los receptores celulares del virus se expresan igual en estas personas que en el resto de la población. Secuenciaremos el ADN de los participantes y nos centraremos en la proteína ACE2 la que utiliza el SARS-CoV-2 para introducirse dentro de las células humanas, y también en otras piezas importantes en la entrada y multiplicación del virus en las células, pero con mente abierta para hallar elementos desconocidos hasta la fecha", agregó Pujol. /Crónica