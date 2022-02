Alberto Fernández: "Cristina no está de acuerdo con la renuncia de Máximo"

Entrevistado en C5N, el canal más cercano al gobierno, Alberto Fernández sostuvo que "Cristina no está de acuerdo" en relación a la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos.

“Con toda franqueza hablé con Maximo. Me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que creía que no era necesario y me dijo que lo había hablado con Cristina y que Cristina no estaba de acuerdo”, detalló Fernández.

Por otro lado, señaló que "Cristina también tiene matices y diferencias con temas de fondo. El presidente soy yo y hay un punto que tengo que tomar decisiones y resolverlo. Tomé esta decisión y veremos quien lo reemplaza”, en alusión a la presidencia del bloque.

Máximo Kirchner anunció su dimisión al frente del bloque oficialista en la Cámara Baja, lo que generó una reacción política más que nada en la oposición, luego de que pasaran días del anuncio de Alberto Fernández por el entendimiento que se había llegado con el Fondo.