Vino desde el Sur a Salta, le robaron, está enfermo y vive con su perro en un auto

Una situación difícil y complicada está pasando un hombre quien hace unos días arribó desde el sur del país hacia la ciudad de Salta y, por distintas circunstancias más un robo que sufrió, está viviendo en la calle teniendo como único techo el de su auto el cual comparte con su perro y que además necesita ropa, alimentos y remedios.

Este sujeto dialogó con el canal Somos Salta donde dieron a conocer los detalles de lo que está pasando desde hace casi una semana cuando llegó a la Capital, de las atenciones que precisa por su salud y la gratitud hacia los vecinos quienes están colaborando con él en lo que pueden con gestos notables de solidaridad, todo esto tras un robo que sufrió.

“Me entregaron medicación para el HIV, necesito para la hepatitis C que me está apurando mal, tengo problemas digestivos y se nota, además he bajado tonelada de kilos”, manifestó este hombre quien por sus enfermedades decidió apostarse sobre calle Leguizamón, al costado del hospital del Milagro, para dirigirse en caso que tuviera alguna complicación.

“Lo siguiente que necesito es higienizarme, bañarme, una muda de ropa limpia porque la que tengo ya está toda sucia”, comentó esta persona contando que se encuentra en “un hueco” de tiempo, ya que no cuenta con dinero y una pensión que percibe recién se la pagarán en una semana aproximadamente.

“Quedé varado hace 5 días, vine a Salta con un objetivo que lo voy a cumplir, y de todas formas ya me quedé en Salta”

En medio de estas complicaciones y las noches que ahora comparte con su can amigo en el vehículo que se transformó en su hogar, el hombre no ocultó su gratitud con la gente que, al trascender lo que está viviendo, no dudó en ayudarlo. “El verdulero se enteró y me trajo fruta, otra persona me cambió la goma del auto, es gente que apareció y me ayudó, ese es mi país”, agradeció profundamente.