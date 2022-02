La Caldera: Proponen pagar un bono de 15 mil pesos durante el mes de febrero

Luego de iniciar la semana con marchas y movilizaciones de trabajadores municipales de Vaqueros y La Caldera por el bono extraordinario de $20.000, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, confirmó que planteó una propuesta para pagar el bono durante este mes de febrero: una parte de $10.000 y otra de $5.000.

"Me reuní con los delegados gremiales, para plantear que hay que ser realistas, es lo que podemos pagar", señaló con referencia al descontento que manifestaron mediante un paro de actividades algunos trabajadores que reclaman cobrar 20 mil pesos, tal como percibieron los provinciales.

Sobre los paros, criticó la postura de los trabajadores ya que se llamó a Conciliación Obligatoria, pero no cesaron las medidas de fuerza. "Están haciendo paro no haciendo caso a la conciliación, lo que es una postura que no corresponde", sentenció.

Para finalizar, confirmó que en la jornada de ayer Provincia hizo el depósito del dinero que responde al 50% del bono.