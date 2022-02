Una modelo fue al colegio de su hijo en malla y familiares de alumnos se quejaron: “Es inapropiado”

Una polémica poco usual se desató en las redes sociales tras ir una modelo al colegio de su hijo vestida en malla y los otros padres que la vieron sentenciaron que su atuendo “era inapropiado” para la ocasión.

La modelo posando luego de una sesión de entrenamiento. Foto: Facebook

La mujer en cuestión es Vanesa Medina, una modelo y fisicoculturista boliviana, que supo ganar el premio “Miss Fitness” hace años atrás.

Lo que desató la polémica de la vestimenta en malla de esta modelo en el colegio de su hijo

Vanesa fue ataviada a buscar a su hijo a la escuela con ropa de malla y en ocasiones también se la ha visto con ropa deportiva ajustada al cuerpo, por lo que esto despertó el enojo de otros adultos, padres y madres de las criaturas de la institución académica.

Tras el primer día de clases, la modelo y fisiculturista se presentó en ropa de playa para ir a buscar a su hijo, y una persona decidió sacarle una foto que luego subió a las redes sociales.

Pronto la discusión quedó establecida, con personas que defendieron el accionar de Vanesa pero otras tantas que criticaron su atuendo justificando que “es inapropiado en un lugar para chicos”.

Lo ocurrido tuvo lugar en un colegio ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. La imagen pronto se viralizó.

Algunas de las frases que se pudieron leer en redes sociales dicen: “Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños”.

Otra persona, en la misma sintonía, publicó: “Vestimenta muy poco apropiada para una mamá y más si lleva al niño al colegio, debemos saber diferenciar los lugares y qué usar en cada ocasión. No es mucha ciencia, es sentido común”.

Sin embargo, muchas personas salieron a defender a Vanesa por su vestimenta, alegando en algunos casos que las quejas de las mujeres por la forma de vestir de ella estaban emparentadas con la “envidia”.

“Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”, publicó un hombre y su comentario alcanzó casi los 400 “me gusta”.

La modelo Vanesa Medina, fotografiada en una oportunidad en la que fue a buscar a su hijo a la escuela. Foto: Contexto Tucumán

En otra línea de defensa, un mujer hizo referencia al machismo que le impide a las mujeres poder vestirse como quieren: “Parece que nadie tiene nada que hacer, solo fijarse en los demás para criticar”.

Y otra persona más se refirió a lo sucedido: “Esta señora debería demandar a la persona que la filmó porque no respetaron su privacidad ni la de su niño. Ahora todo mundo sabe quién es y dónde estudia el pequeño, qué les importa cómo se vista o no, me parece una falta de respeto tomar fotos sin autorización de la persona”.