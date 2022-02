Polémica por el vestuario de Sole Pastorutti en Cosquín: “parece Tini”

Soledad Pastorutti y los festivales de folklore que se desarrollan en el país definitivamente son sinónimos. La cantante de Arequito debutó desde muy chiquita en el rubro en el que fue creciendo a pasos agigantados. A esta altura, es una de las grandes figuras, sobre todo, en Cosquín, donde se presentó días atrás.

Como en años anteriores, no pasó desapercibida. Con la fuerza que le imprime a sus recitales no hay quien no elogie ese espíritu que la llevó a lo más alto. Sin embargo, otras cuestiones se hicieron notar, sobre todo, en las redes sociales. ¿Qué pasó en este mundo virtual? El look de la Sole llamó más que la atención.

Pastorutti subió al escenario de la plaza Próspero Molina con un estilo vanguardista. Utilizó un mono blanco corto bordado en hilos negros, con un pronunciado escote. Lo combinó con un cinturón negro y unas botas bucaneras haciendo juego. Completó el look con un canchero peinado…una cola de caballo con varias ligas que de lejos se asemejan a burbujas.

Promediando el recital, la cantante se fue y regresó con un cambio de vestuario. En esta oportunidad, salió con un vestido negro y corto y descubierto en la espalda. Completó con unos stilettos de color negro, haciendo juego. En ambos casos, en sus manos tuvo un kimono que utilizó como una suerte de poncho cuando llegaron las chacareras. El encargado de todo esto fue Sebastián Casal, su vestuarista desde hace muchos años, el responsable del vuelco que dio la artista.

Más allá de que no hay dudas de que su elegancia quedó ante el registro de la mayoría, no faltaron los que la criticaron porque, claro, ya no usa bombachas de campo y prendas holgadas. Acá se paran los que dicen que se olvidó de sus raíces, del pueblo del que salió. En Instagram, varios comentarios hicieron alusión a eso.

“¡Estaba para MTV!”; “Ya no es la Sole de Arequito”; “¿Quién la asesora en vestuario?”; “Muy desubicado el vestuario, parece Tini Stoessel”, fueron algunos de los mensajes que se pueden ver. Lógicamente, no faltaron los que la elogiaron.

"Tu outfit, look, el talento, sos increíble Sole", resaltaron, y no fue el único dentro de tantos que fueron por el mismo lugar. Otra fanática, subrayó: "Me encantan los looks que están teniendo en los shows, aplauso a la producción".