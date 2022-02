Mirá el video: Don Omar paró un show porque el público no sabía la letra de uno de sus mayores éxitos

Don Omar formó parte el fin de semana del festival Calibash 2020, en Las Vegas, donde también estuvieron otras importantes figuras latinas como Maluma y Karol G. El llamado “rey del reggaetón” repasó sus éxitos ante una multitud.

Un momento particular se vivió cuando el cantante puertorriqueño interpretó “Ella y yo”, uno de sus mayores éxitos. La reacción del público no fue la que el artista esperaba y paró el recital.



"Romeo Santos, perdónalos”, el pedido de Don Omar

“Ella y yo” es un tema que tiene en los créditos a Romeo Santos y en la parte del bachatero, Don Omar puso el micrófono al público y se sorprendió al notar que no conocían la letra.

El artista le preguntó a los asistentes si la sabían y ante la respuesta afirmativa, procedió a cantarla de nuevo desde el principio. También bromeó con poner la letra en las pantallas como en un karaoke.

“Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés”, sostuvo Don Omar -William Omar Landrón su verdadero nombre- antes de continuar con el show. Varios usuarios que presenciaron el curioso momento compartieron sus videos en las redes sociales.

Pero que clase de gente va a ver un concierto de Don Omar y no se saben "ella y yo" , que tiene que pasar y cantar otra

"Que te perdone Dios,yo no lo voy a hacer..." pic.twitter.com/FQ6nxvVFrN — ISA (@isa_akashad) February 2, 2022

“Ella y yo” está incluida en el disco God’s Project (2005) del grupo Aventura. El tema alcanzó el puesto número seis en las listas de éxitos de Billboard y el número uno en el chart Billboard Tropical Songs.

“Sincero”, lo nuevo de Don Omar

El mes pasado, el cantante publicó su nuevo tema “Sincero” que “narra la historia de un hombre que está vulnerable al perder a su pareja y ella no darle esperanzas para un regreso”, según expresó en un comunicado.

“Cuando se atraviesa por una situación de desamor, es cuando más susceptibles estamos y no nos importa demostrar abiertamente los sentimientos para dejarle saber a esa persona cuanta falta nos hace”, agregó Don Omar.

Tras lanzar en el 2021 los sencillos “Flow HP” junto al rapero Residente y “Se menea” con Nio García, el músico presentó esta canción romántica con un ritmo urbano y una letra contagiosa “que sin duda alguna, se convertirá en otro clásico en la carrera del ídolo puertorriqueño”, según destacó.

El tema “Sincero” cuenta con un videoclip que fue filmado en la ciudad de Los Ángeles y dirigido por My_Oldskyn y Harold de la casa productora “36", bajo la producción ejecutiva de Ariel Rivas y Gustavo López. En el video participó la actriz cubana Rachell Vallori.

Después de una pausa, Don Omar volvió a la industria musical a principios de 2019. “Decidí retomar todo, no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también”, contó en un comunicado a través de la compañía puertorriqueña Mr. & Mrs. Entertainment.

“La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos, y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro, con Dios por delante, nos marcará la vida a todos”, afirmó en dicho momento. /TN