Vecinos del Portal de Lesser vuelven a reclamar por el acceso al barrio

Se trata de un conflicto que lleva años sin resolverse, es una disputa entre los vecinos de la urbanización privada y Vialidad, por el acceso sobre la sobre la ruta 28. Anoche se reunieron los vecinos para buscar una solución.

“Esta es una urbanización que inició como una iniciativa privada, un barrio que comenzó por la Federación de Profesionales Universitarios, que llevó adelante los loteos con planos y matrículas aprobadas. Vialidad, habiendo firmado, divisado cada uno de los planos correspondientes posteriormente a haber salido el decreto provincial por el cual se autorizó y se declaró terminada la urbanización, hoy nos plantea que el ingreso es ilegal”, dijo Soledad, una vecina.

De acuerdo a lo que expresan los vecinos a Todo Salta Noticias, el barrio no tiene otra forma de acceso directo, “cerrar este ingreso va a impedir no sólo a los vehículos sino que los peatones puedan entrar por las veredas. La empresa que estaba trabajando para mejorar el acceso al barrio recibió intimaciones por parte de Vialidad, no es la primera vez que sucede esto”.

Por la disputa, piden la intervención del gobierno provincial y el municipal para resolver esta situación. “Los vecinos nos vamos a hacer cargo de las contribuciones económicas que sean necesarias. Cerrar el acceso impide también que la Policía, Ambulancias, Bomberos, puedan ingresar de forma rápida en caso de que suceda alguna situación de riesgo”.

Soledad contó que “con los fondos aportados a la Federación se hicieron obras muy importantes, pozos de agua, aperturas de calle, cloacas, instalaciones de gas, que fueron la base a la que se conectaron las urbanizaciones alrededor de nuestro barrio”.

En Portal de Lesser hay más de 300 lotes, “sin embargo este ingreso es utilizado por barrios colindantes como Huaico y Mirasoles, deben ser más de 3 mil familias que ingresan por este lugar”, dijo la mujer.