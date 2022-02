Furiosos cadetes de Pedidos Ya "reventaron" una casa para recuperar una moto robada

No es ninguna novedad que los cadetes de Pedidos Ya sean víctimas de la inseguridad que se vive día a día. De hecho, son mayoría los que evitan realizar entregas en barrios peligrosos debido al miedo de convertirse en víctimas de algún delito.

Pero este martes a la tarde, algo cambió, cuando a uno de los cadetes le robaron la moto mientras estaba realizando sus entregas en San Miguel de Tucumán. En ese momento, la víctima se dirigió hacia la comisaría más cercana para radicar la denuncia correspondiente, pero nadie le quiso tomar declaración. Según sus palabras, no podían porque "no estaba presente el oficial a cargo".

Fue entonces cuando se corrió la voz y se formó un grupo de cadetes furiosos, dispuestos a recuperar la moto de su compañero, sin ayuda ninguna de la policía.

Cansados de la impotencia y de la inseguridad, se dirigieron a la casa donde se encontraba la moto, ubicada en Paraguay y República del Líbano. Entraron por la fuerza y consiguieron recuperar la motocicleta de su colega.

De acuerdo a los relatos de los cadetes, no es la primera vez que ocurre algo así, ya que en diciembre del pasado año ocurrió un episodio similar. A un compañero le robaron la moto y la policía no quiso tomar la denuncia. Sin embargo, en esa ocasión, la policía los dispersó cuando querían ingresar al domicilio, diciéndoles que se hacían cargo del operativo. A día de hoy, todavía no recuperaron la moto, según cuentan.

También destacan que es muy peligroso, pero que llegaron a tal punto que es necesario actuar de esta forma, ya que la moto no es solo un vehículo, sino una herramienta de trabajo con la que mantener económicamente a la familia.



Mirá el video: