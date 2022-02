Se jugó el partido más frío de la historia con 29 grados bajo cero: los jugadores se congelaron a pesar de los abrigos

El duelo por Eliminatorias entre Estados Unidos-Honduras (3-0) podría ser recordado, perfectamente, como el "partido más frío" de la historia de la CONCACAF y quizás del fútbol mundial.

El termómetro del Allianz Field de Minnesotta marcaba -16º cuando arrancó el partido y, cuando terminó, la sensación térmica era de... -29 grados centígrados bajo cero.

Hernán Darío Gómez, seleccionador de Honduras, cuestionó previamente la decisión de EE.UU. de trasladar el partido a Minnesotta: "Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado".

De hecho, los hondureños Luis ’Buba’ López y Romell Quioto tuvieron que ser sustituidos en el entretiempo con síntomas de hipotermia.

De poco sirvieron las bragas, los guantes y las mantas que había en el banco de suplentes.

"Tengo en el vestuario a los chicos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve", se quejó Gómez.

La defensa estadounidense

Tras el choque, el entrenador estadounidense, Gregg Berhalter, defendió el derecho de su equipo a sacar ventaja del clima en sus partidos como local.

"Queremos ganar nuestros partidos en casa", subrayó. "Consideramos que nuestro campo es una ventaja y que las condiciones de juego a las que no están acostumbrados los rivales también son una ventaja para nosotros".

"Pero nosotros también vamos a otros países y hay 90 grados fahrenheit (32º centígrados) y una humedad insoportable y los chicos se deshidratan y sufren calambres y agotamiento por el calor. Esa es la naturaleza de nuestra competición", expuso el técnico.

Herida en su orgullo por la derrota del domingo ante el líder Canadá, Estados Unidos suma ahora 21 puntos que lo afianzan dentro de las tres plazas de acceso directo al Mundial Qatar 2022, con tres unidades por encima de México.

Para Estados Unidos el triunfo ante la colista Honduras se antojaba imprescindible para recuperar confianza ante su complicado calendario final. El combinado norteamericano, que aún no ha sanado la herida de la fallida clasificación a Rusia 2018, cerrará las eliminatorias enfrentando en marzo a México, Panamá y Costa Rica.

Críticas también en EE.UU.



"La CONCACAF debería prohibir que se celebren partidos bajo las extremas condiciones de Minesota. Lo más importante es la salud del futbolista. Y creo que la Federación de EE.UU. no necesita este tipo de cosas para vencer a sus rivales en la cancha. Es una vergüenza", escribió el periodista David Faitelson (ESPN) en su cuenta de ’Twitter’.

En Honduras se quejan y con razón. Es que el propio manual de seguridad de la Federación de fútbol de EE.UU. recomienda no jugar con temperaturas inferiores a -11 grados.

El código habla de nivel de ’alerta negro’. "La congelación puede causar entumecimiento, hormigueo o escozor en la zona afectada. La piel también puede perder su color natural, tornándose pálida o azulada. La congelación puede dañar permanentemente el tejido corporal, lo que lleva a la pérdida de una extremidad en casos graves", señala la norma. /Ámbito