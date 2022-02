Se tatuó el DNI de Maradona y hasta Giannina la felicitó

Tras la muerte de Diego Maradona en noviembre de 2020, los homenajes en su honor se multiplicaron por todo el mundo. Como era de esperar, uno de los epicentros fue su Argentina natal, donde los fanáticos hicieron de todo para grabarse a fuego su recuerdo. Una de esas acciones fue la de tatuarse, aunque hasta ahora nadie lo había hecho con del DNI del ídolo como sí lo hizo una de sus fieles seguidoras que vive en Caballito.

Se trata de Rocío Daniela Álvarez, una joven de 28 años que si bien por su edad nunca lo vio jugar en vivo, igualmente lo adoptó de inmediato como uno de sus máximos referentes a nivel mundial. A partir de allí, su casa se fue llenando de distintos objetos sobre el capitán de la Selección: estampitas, un muñeco tejido a crochet, un cuadrito con flores y también un pañuelo con la cara del astro gritando el gol a Grecia en el Mundial de Estados Unidos ‘94. Hasta que llegó el turno de estamparse el dibujo del astro en su piel.

En diálogo con TN, Álvarez dijo que “si bien yo ya tenía un tatuaje de un botín con el nombre Diego en mi pierna izquierda, decidí tatuarme su DNI porque quería tener algo del Diego joven, de él como persona, del ser humano que fue y que se hizo el DNI como cualquier otro argentino”.

En este sentido, la joven agregó: “Cuando tras la muerte de Diego vi en las redes sociales la foto de su DNI me llamaron la atención todos los detalles, y ahí me dije ‘quiero tener esto en la piel’”.

El dibujo grabado en la zona del gemelo de la pierna derecha muestra muy nítidamente los principales datos personales del “Pelusa”, además de su foto, firma y su huella dactilar con el pulgar izquierdo. “Cuando le hice el pedido a mi tatuadora, ella se mostró muy entusiasmada, y eso ayudó mucho. Y cuando terminó de hacerme el tatuaje no podía creer lo bien que había quedado”, recordó la fanática de Maradona.

Sobre los motivos por los cuales se hizo ese dibujo y no otro alusivo al campeón del mundo en México ‘86, Rocío enfatizó que “a mí el Diego que siempre me va a interesar es el Diego ser humano. Porque levantás una baldosa y ves que ayudó a algún hincha o deportista. Para mí fue mejor ser humano que futbolista. Nunca se olvidó de donde vino”.

El tatuaje que rápidamente se viralizó en redes sociales fue visto por tres de las hijas de Diego: Dalma, Jana y Giannina. Justamente esta última la felicitó por Twitter. “Giannina me respondió un tuit asegurando que le parecía increíble mi tatuaje. Con ella intercambié unas palabras muy agradables, y además me ayudó con una olla popular que se hizo en José Mármol. No podía creer que había hablado con ella. Eese día lloré mucho”, admitió la joven.

Con respecto a las repercusiones que el dibujo grabado en la piel tuvo entre sus amigos y conocidos, Álvarez aseguró: “Me escribió un montón de gente, y el 85% de ella me dijo ‘la rompiste’”.

Estos elogios estuvieron precedidos por todo el afecto que recibió aquel fatídico miércoles 25 de noviembre de 2020. “Ese día recibí más mensajes que en cualquier cumpleaños, incluso de gente con la que no hablaba tan seguido”, afirmó Rocío.