"Para vos Riquelme": el polémico video de Carlos Tevez con Wanchope Ábila

En medio de la polémica que se desató el viernes con el mensaje que Ramón Ábila le dedicó al Consejo de fútbol de Boca, Wanchope estuvo en el cumpleaños de su amigo Carlos Tevez y en las últimas horas trascendió un video que profundiza la controversia entre las partes.

El video lo subió Carlos Tevez a su cuenta de Instagram, pero el celular que filmaba parecía ser de Ábila. O al menos, Wanchope era el que filmaba al Apache bailando con el cantante de The Monkey -banda tributo a La Mona Jiménez-, que lo invitó a Ábila también a bailar. En ese momento, Wanchope le dejó el celular filmando a otra persona y se sumó al baile. Ahí fue cuando se escuchó de fondo: "Para vos, Riquelme. Para vos, Cascini", pero no trascendió quién fue el que lo dijo.

“Para vos, Riquelme”



En Instagram, Tevez compartió historias del festejo de su cumpleaños en las que se escuchan reclamos contra el vicepresidente e ídolo de Boca y también contra Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol. pic.twitter.com/Ehh63T8FuY — Corta (@somoscorta) February 7, 2022

El cumpleaños de Tevez, donde Ábila acudió como uno de sus mejores amigos, cayó justo en el medio de la polémica por la situación de Wanchope en Boca, donde tiene un año más de contrato, difícilmente sea tenido en cuenta por Battaglia y la dirigencia no facilita su salida ante el interés de Colón, el principal interesado en este cierre del mercado de pases, donde el exHuracán también sonó en otros clubes de la Liga Profesional.

Wanchope Ábila y su situación en Boca

💣💣💣 Wanchope Abila DESTROZANDO al Consejo de Fútbol de #Boca💣💣💣 pic.twitter.com/Lu9h0oYCUE — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 4, 2022

La respuesta de Riquelme al delantero



Román habló en TyC Sports y, fiel a su estilo, el vice del Xeneize le contestó a Ábila tras su fuerte acusación contra el Consejo de Fútbol. "Hace un año atrás tuvo la posibilidad de ir a jugar a Uruguay. Se presentó, dijo que prefería ir a la MLS. Aceptamos que vaya a jugar a Estados Unidos. A los cuatro meses, el club dijo que no contaba más con él. Me llamó por teléfono todo un día para que le dé una mano, para darle una autorización para que pase a otro club a préstamo. Pasó al DC United. Las cosas no le han salido de la mejor manera, está más que claro. Tiene contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre, está entrenando día a día. Ahora se ha lastimado, tiene que atenderse con los kinesiólogos, curarse bien y después tendrá que seguir entrenando al 100 por ciento. Nos tomamos las cosas con calma". Además, dijo que no piensan en cederlo a préstamo sino en una venta.