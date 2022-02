Estremecedor relato de una chofer por supuestos abusos que sufre en la empresa El Cóndor

Un trabajador de la empresa de colectivos El Cóndor, que se desempeña como Jefe de una de las áreas, está siendo denunciado por varias mujeres que se desempeñan como choferes de colectivo, por abuso sexual. Una de las víctimas se contactó con InformateSalta para contar su historia y su relato es realmente estremecedor.

En la comunicación, la mujer, cuyo nombre mantenemos en reserva, contó que su padecimiento se remonta varios años atrás, al 2015 cuando ingresó a trabajar en la empresa, fue de la primera camadas de mujeres que empezaron a manejar colectivos en Salta.

“Por la necesidad de trabajo, nos hacía hacer horas doble, nos citaba a la empresa. En mi caso, este hombre logró que yo me separe, tuve muchísimos problemas, me quedé en la calle con mis 5 hijos. Tuve que soportar hasta abusos sexuales por las amenazas que me hacía, que iba a quedar sin trabajo, no me iban a recibir en ninguna empresa. Cada vez que nos citaba en la empresa nos manoseaba, asquerosidades nos hacía”, dijo.

"Cada vez que nos citaba en la empresa nos manoseaba, asquerosidades nos hacía”.



Además, recordó una vez que la citó en una calle céntrica con la excusa de entregarle unos papeles y le pidió que subiera a su auto. Con la excusa que nadie los viera y sospecharan de “acomodo”, le dijo que iban a ir a otro lado.

"Fui abusada en varias oportunidades"

“Agarró ruta por el lado de La Caldera, yo iba en el auto mal, callada, no me hacía nada. Llegamos al dique, me dijo que no piense mal de él, se baja, me abre la puerta, yo le dije que no sabía cuál era el motivo por el que estábamos ahí. ¿Vos queres seguir en la empresa? Cerrá los ojos, te tengo una sorpresa. Yo me empecé a lloriquear y a decir que me quería ir. Me dijo que me quedara, y me puso el pene en la mano y me lo pasó por la cara. Yo le preguntaba porque me hacía eso, me quise ir, me subió al auto con amenazas, forcejeó y abusó de mí. Cada vez que me acuerdo de eso es el asco y la impotencia que me da”, expresó.

Pero esa no fue la única vez que abusó de ella, sino que lo hizo en reiteradas oportunidades, y sin dejar rastros. “Este hombre nunca se manejó con mensajes, directamente iba o te citaba, te hacía llamar por el teléfono de la empresa, con la secretaría”, manifestó.

La mujer enviudó en 2018, su marido falleció en un accidente de trabajo y la respuesta de la empresa fue de una falta de respeto absoluta. “En el 2018 fallece mi marido en un accidente de trabajo. A causa de la muerte de él se me burlaron todo, llamé a avisar, se me reían, me decían que era mejor para mí, que me quedaba sola. Un infeliz menos. Yo los tenía a mis hijos hechos pedazos por la muerte de su papá y yo sin saber qué hacer”.

Estuvo un tiempo de licencia, sus hijos enfermaron debido a la muerte de su padre y ella debió quedarse en su casa para estar con ellos y cuando regresó la despidieron sin causa. Esto ocurrió en el 2019.

La mujer decidió romper el silencio, luego de un intento de contar en la empresa por lo que estaba pasando sin que le hayan creído y la hayan acusado de “regalada”. Otra de las víctimas del mismo hombre se contactó con ella para contarle que estaba viviendo el mismo infierno. “Ahora los delegados de la empresa me llaman que quieren hablar porque todos quieren encubrir y que no se nombre a la empresa”.