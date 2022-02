Jennifer Aniston muestra con orgullo sus abdominales en diminuta tanga roja cuatro días antes de cumplir 53 años

Jennifer Aniston (52) mostró su increíble cuerpo en bikini mientras disfrutaba de un tiempo de inactividad en el balcón de su hotel entre la filmación de Murder Mystery 2 de Netflix .

Mientras disfrutaba del glorioso clima con un top de bikini morado y tanga roja, la actriz de 52 años disfrutó de unas horas de descanso y relajación en Wakiki, Hawái el lunes, solo cuatro días antes de su 53 cumpleaños.

Se complementó con un par de gafas de sol clásicas de aviador y un sombrero flexible para proteger su piel bronceada de los dañinos rayos UVA y UVB.

En septiembre, Aniston acreditó su físico perfeccionado en el gimnasio para adherirse a un estricto plan de entrenamiento 15-15-15, "que es una carrera elíptica de 15 minutos".

También le dijo a InStyle que tiene tanto autocontrol cuando se trata de alimentos poco saludables que puede comer solo ’un M&M’ o un chip y sentirse satisfecha.

Además, la estrella de Friends señaló que su bebida preferida es una ’margarita, limpia, sin azúcar, o un martini sucio’. Solo tomo dos o tres tragos, como mucho, y no me gusta lo exótico.

A lo largo de los años, la amada Aniston también ha hablado sobre comer "todas las frutas y verduras orgánicas que pueda" mientras mantiene baja su ingesta de azúcar.

Durante una entrevista con Women’s Health , reveló que se despierta todos los días a las 9 am y hace ejercicio cinco veces a la semana.

La estrella de Morning Show también es fanática del ayuno intermitente, un patrón de alimentación que alterna entre períodos de ayuno y alimentación.

Anteriormente le dijo a Radio Times: ’Hago ayuno intermitente, así que no tengo comida por la mañana. Noté una gran diferencia al pasar sin alimentos sólidos durante 16 horas.’

Aniston también es conocida por incorporar el yoga y el boxeo como parte de su régimen de ejercicios.

Aniston fue vista por primera vez filmando la secuela de su comedia de misterio de 2019, junto a su viejo amigo Adam Sandler, en Aloha State.

De vuelta otra vez: Aniston y Sandler trabajaron juntos por primera vez en la película de comedia romántica Just Go With It, que se estrenó en 2011.

El Murder Mystery original trata sobre una pareja casada que fue incriminada por la muerte de un anciano multimillonario mientras estaba de vacaciones en el extranjero.

Inicialmente de vacaciones para reavivar la llama de su matrimonio, la pareja se ve obligada a huir.

Su secuela, Murder Mystery 2, se anunció en septiembre, más de dos años después del lanzamiento de la primera película en Netflix.

El servicio de transmisión anunció que las estrellas de cine regresarán para "otra aventura internacional llena de intriga y travesuras", según TV Line.

En enero, Aniston y su coprotagonista de The Morning Show, Reese Witherspoon, obtuvieron nominaciones por sus respectivos papeles como Alex Levy y Bradley Jackson.