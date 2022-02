"Wanchope" Ábila fue transferido a Colón de Santa Fe

El delantero Ramón "Wanchope" Ábila, en conflicto con Boca Juniors luego de regresar de su experiencia en la Major League Soccer de Estados Unidos, fue finalmente transferido a Colón de Santa Fe en una suma cercana a los dos millones de dólares.

Ábila se someterá en las próximas horas a la revisión médica y firmará un contrato por tres temporadas con el "Sabalero", que pagará un millón de dólares ahora y el resto a medida que el delantero cumpla distintos objetivos.

Así, la novela tiene un final feliz: "Wanchope", que no estaba en los planes del DT de Boca, Sebastián Battaglia, seguirá su carrera en otro club, tal como quería; y los directivos "xeneizes" no sólo se sacaron un problema de encima sino que lograron la venta del delantero, que a mitad de temporada iba a quedar libre.

En la operación habría intervenido un grupo inversor cercano a Adrián Rouco, representante de Ábila y también de Carlos Tevez.

Después de la práctica de hoy el jugador se retiró del predio de Ezeiza sin hablar con los medios y mañana volvería para retirar sus pertenencias y saludar a sus ahora excompañeros.

Este mediodía se reunieron en las oficinas del estadio de Boca Mario Sciaqua, secretario deportivo de Colón; los abogados de los dos clubes e integrantes del consejo de fútbol del "xeneize" para terminar de arreglar la llegada de "Wanchope" a Santa Fe.

Por un malentendido, la gente de Colón, que se alojó en un hotel a pocos minutos de la Bombonera, primero fue hasta el predio de Ezeiza para finiquitar la operación y de allí debió volver al estadio.

El conflicto entre el club de la Ribera y Ábila empezó a resolverse anoche cuando Colón mejoró la propuesta inicial por el delantero, de 32 años, en una reunión en una casa de la zona norte del Gran Buenos Aires a la que acudieron el presidente de los santafesinos, José Vignatti; Sciacqua y el vice de Boca, Juan Román Riquelme, junto a uno de los integrantes del departamento de fútbol.

La mala relación de "Wanchope" y la dirigencia "auriazul" venía de lejos y explotó el viernes, cuando en un parte médico se informó que el jugador tenía una "lesión grado 1 en el recto anterior de pierna derecha", lo que provocó que el futbolista saliera con los "tapones de punta" en su instagram contra Riquelme y compañía.

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, y como nadie del consejo de fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario (al club) y (tolerando) todas las cosas que dicen por atrás", escribió Ábila.

Y culminó con una frase amenazante: "Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario".

Riquelme le contestó luego por TV: "No quiero opinar sobre redes sociales, no tengo pero me cuentan. Me enseñaron a opinar sólo de las cosas que hablo personalmente. El tema es fácil, tendrá que cumplir con sus obligaciones como lo hacemos nosotros y como lo hice yo cuando fui jugador".

Ramón Ábila llegó a Boca en diciembre de 2017, jugó 86 partidos y convirtió 13 goles. En marzo del año pasado se fue a la MLS, donde jugó en Minessota United y DC United.

En otro orden, se recuerda que ayer Agustín Almendra, Gastón Ávila y Norberto Briasco se reincorporaron ayer al plantel de Boca Juniors tras recuperarse de sus respectivos esguinces de tobillo.

Izquierdoz

El capitán de Boca, Carlos Izquierdoz, dijo hoy que "está todo bien" con su compañero Sebastián Villa, quien manifestó días atrás que al equipo le faltó actitud en la final perdida contra River en Madrid, por la Copa Libertadores 2018.

"Sebastián es un buen chico. Pidió disculpas por lo del otro día. A todos nos puede pasar, es difícil a veces declarar ante la prensa. Son cosas que pasan pero está todo bien entre él y el grupo", dijo el referente boquense al salir del predio de Ezeiza, luego de terminado el entrenamiento de hoy.

Es de destacar que el delantero colombiano al otro día de sus polémicos dichos para un canal de YouTube salió a aclararlas y a pedir disculpas a través de declaraciones periodísticas.

Con respecto al conflicto entre Ramón "Wanchope" Ábila y la secretaría de fútbol de Boca, "Cali" Izquierdoz señaló que "es un tema de contrato entre él y los dirigentes, es un tema personal", sostuvo el defensor "xeneize".

Después, ratificó que el plantel está muy bien de cara al comienzo de la Copa de la Liga Profesional: " Estamos bien, trabajando con ganas, empieza un nuevo torneo y una nueva expectativas sabiendo que después viene la Copa Libertadores y sabemos la importancia que tiene".

Darío Benedetto estaba a su lado, ubicado en la camioneta del zaguero central, y mostró su ansiedad para que llegue el comienzo del campeonato: "Estoy muy bien, con muchas ganas de que llegue el domingo y si el técnico (Sebastián Battaglia) me pone, hacer lo mejor".

Mientras firmaba autógrafos, el delantero expresó que "esto es único y uno extrañaba el amor de los hinchas de Boca. Espero cumplir con ellos, estoy muy feliz de estar acá".

El plantel de Boca practicó desde las 9 en el predio de Ezeiza y aunque no está confirmado, si no hay ninguna novedad en la semana, ya habría un posible equipo para jugar ante Colón el próximo domingo.

El equipo sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Benedetto y Villa.

En cuanto al tema incorporaciones, en Boca ven difícil la llegada de Facundo Farías, y mucho mas después de las declaraciones de esta mañana del juvenil delantero: "Firmé contrato con Colón por tres años y estoy bien. Mi idea es jugar la Copa Libertadores con este club", dijo en TyC Sports.

En las próximas horas podría haber una nueva reunión con los dirigentes de Colón pero en Boca no son optimistas, ya que saben que ellos quieren que el jugador -si se arregla su venta a Boca- siga hasta junio en Santa Fe y el Consejo de fútbol que conduce Juan Román Riquelme quiere tenerlo ahora.

En cuanto a salidas, Mateo Retegui pasó a Tigre a préstamo por dos años, con opción y sin cargo.

En las últimas horas hubo dos ofertas por parte de Inter de Porto Alegre por Sebastián Villa, una a préstamo y la otra por el 25 por ciento de su ficha, que fueron desestimadas por los integrantes de la secretaría de fútbol del club.

El plantel boquense volverá a entrenarse mañana desde las 9 en Ezeiza y allí trabajará hasta el viernes inclusive. El sábado habrá una práctica matutina en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, para luego quedar concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

Boca jugará el domingo desde las 21.30 en la Bombonera justamente ante Colón, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Echenique.