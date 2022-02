El sorteo de Javier Milei: “un ferviente seguidor” del economista libertario ganó los 370 mil pesos

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei volvió a sortear su sueldo, aunque esta vez el premio se incrementó y será de 369.828 pesos. El sorteo se realizó este 10 de febrero y del mismo participaron 1.740.801 personas de todo el país.

El ganador se llama Jonatan, es de la provincia de Buenos Aires y se manifestó como ferviente seguidor del economista libertario.

Procedente de la localidad de Lanús, es productor audiovisual y dijo que utilizará los 370.000 pesos para pagar deudas y comprar materiales de trabajo.

En la anterior ocasión, el sorteo había sido por 205 mil pesos, pero ahora la suma ascendió a 369.828 pesos: 339.808 en concepto de salario y 30.020 en calidad de movilidad.

Aquellas personas que se anotaron en el primer y segundo sorteo quedaron automáticamente inscriptas para éste y los próximos concursos: hasta el momento suman cerca de 1,7 millones los interesados en ganar el suculento premio.

Sólo pueden participar del sorteo personas mayores de 18 años y el ganador tendrá diez días corridos para acreditar su identidad para recibir el premio.

En el primer sorteo había salido como ganador un ciudadano llamado Federico Hugo Nacarado, quien más tarde se autodefinió como kirchnerista y contó que iba a utilizar el dinero para saldar deudas.

Cuando anunció su decisión de devolver a los argentinos el dinero, el diputado sostuvo que la idea tiene que ver con su "visión filosófica" y explicó: "Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo".

"No me parece un gesto de populismo", afirmó Milei, al tiempo que señaló: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

Cómo anotarse para el próximo sorteo de Milei

Milei presentó la plataforma web en su página oficial https://mipalabra.javiermilei.com/ para que la gente se inscriba en el sorteo de su dieta como diputado.

Para inscribirse hay que completar los datos solicitados. Es necesario aclarar que las personas que se anotaron para participar por los sueldos de diciembre y enero no deberán volver a anotarse, ya que automáticamente podrán participar todos los meses.

La inscripción es abierta a toda la población, pero se explicita que, de manera excluyente, solo pueden anotarse personas mayores de 18 años. Por otro lado, no es necesario estar de manera presencial en el evento, ya que concursan personas de todos los distritos.

"Del sorteo podrá participar cualquier ciudadano sin importar ideología, ni la provincia en la que viva", aclara el sitio web.



Cómo darse de baja

Desde la administración del sorteo se explicó que una vez finalizado los datos de los anotados seguirán almacenados, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando todos los meses.

En caso de que alguien desee que su información sea eliminada de la base de datos, se debe enviar un correo a [email protected]

Cabe aclarar que los datos del ganador son eliminados de la base una vez el premio le sea entregado. Si el mismo quiere volver a participar deberá completar el formulario nuevamente, proceso que será certificado por un escribano. /Perfil