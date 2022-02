"Policía de niños" la polémica app de Google para hijos que se "portan mal"

"Muy útil. Me sirvió para que mi nene que se portaba muy mal se porte mejor. Ya no pega, se va a dormir tranquilo y se lava los dientes siempre que le decimos”, es uno de los tantos comentarios que se pueden leer de los usuarios de la app Policía de los niños, una polémica aplicación que simula estar hablando con un policía que promete llevar a los chicos a la cárcel si no hacen caso a los padres y que se popularizó en los últimos tiempos.

Incluso algunas celebrities han mostrado que la utilizaron. Hace unos meses Florencia Peña registró cómo su hijo reaccionaba utilizando la aplicación para que la Policía fuera a la casa de Mirko (el hijo de Marley) y lo castigue por haberse peleado con él. Aunque la actriz y conductora lo hizo en un tono jocoso, como es su costumbre, Felipe se mostró angustiado ante la posibilidad de que “detengan” a su amigo y no quiso seguir adelante con la llamada cuando el policía le preguntó la dirección para mandar un patrullero con 4 oficiales.

¿Cómo funciona?

“¿Por qué el niño no quiere dormir? ¿Se está tardando tiempo en jugar? Parece que le esta dando mucho problema. ¿Quiere que lo llevemos al departamento para que duerma? ¿Nunca ha oído hablar de la sección oscura, verdad? Es una parte de la prisión de niños sin luces. Cada niño tiene una habitación con una cama en la que dormirá solo, separada de otros niños para que no jueguen juntos ni interactúen y finalmente, tengan que dormir”, se oye una voz que imita a la de un policía, contando con lujo de detalles lo que sucederá si el niño o la niña no quiere irse a dormir. Otros de los castigos que propone la app para disciplinar a los niños son: “Va a estar sin ver a sus padres y amigos hasta que recapacite”, o ponerlos en una “lista de estudiante perezosos y dejarlos detenidos en la escuela hasta que terminen toda la tarea”.