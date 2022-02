Diferencias entre WhatsApp Plus y WhatsApp original

La necesidad de poder comunicarse con los contactos es algo muy común entre los usuarios de internet. La mensajería instantánea cubre esa necesidad, permitiendo enviar y recibir mensajes de manera fácil y dinámica.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, debido a la manera tan fácil de poder usarla y a todas sus funciones. Con la llegada de WhatsApp Plus, los usuarios quieren saber cuál es la diferencia entre esta y la aplicación original.

¿Qué es WhatsApp Plus?



Si quieres saber qué es WhatsAppPlus y cómo descargarla gratis, hay que empezar por saber qué es una versión modificada de la aplicación original.

Una versión modificada de una aplicación es un MOD alterado de la aplicación original, con la terminación APK para identificarla. En el caso de WhatsApp Plus, se trata del MOD más popular de WhatsApp, debido a todas las funciones que trae y que no tiene la versión original.

WhatsApp Plus no se puede descargar desde Play Store, ya que no se encuentra disponible en esta tienda; y tampoco está disponible para iOS, solo para Android.

Para descargar WhatsAppPlus es necesario usar un archivo APK y seguir algunos pasos muy sencillos. Lo más importante es que antes de empezar la descarga debes desinstalar la versión original, si la tienes, incluyendo todos los archivos.

¿Qué funciones tiene WhatsAppPlus que no tiene WhatsApp original?

La razón por la que tantas personas han descargado WhatsApp Plus tiene que ver con la cantidad de funciones que ofrece y que no están disponibles en la versión original.

Los usuarios de WhatsApp han pedido algunas de estas funciones y no han sido incorporadas en la versión oficial, es por eso que al salir WhatsApp Plus, algunos no han dudado en instalarla.

A continuación indicamos las funciones más populares que diferencian a WhatsApp Plus de WhatsApp original:

WhatsApp Plus ofrece mayores opciones de personalización, ya que se pueden cambiar los colores de las barras y de otros elementos. Con esto, muchos usuarios pueden dejar salir su creatividad para poner la aplicación con una estética diferente.

ya que se pueden cambiar los colores de las barras y de otros elementos. Con esto, muchos usuarios pueden dejar salir su creatividad para poner la aplicación con una estética diferente. Ocultar el estatus “en línea” : con WhatsApp Plus, los usuarios pueden mantener esta información de manera secreta. Eso puede ser conveniente para algunas personas que son muy cuidadosas con la privacidad.

: con WhatsApp Plus, los usuarios pueden mantener esta información de manera secreta. Eso puede ser conveniente para algunas personas que son muy cuidadosas con la privacidad. WhatsApp Plus ofrece una cantidad mayor de emojis . Para los usuarios que disfrutan mucho de esta herramienta de comunicación, esta es una buena razón para cambiarse a la versión MOD. Los emojis de WhatsApp Plus, además, son mucho más expresivos. El inconveniente es que, para poder compartirlos, ambos contactos deben tener la versión de WhatsApp Plus.

. Para los usuarios que disfrutan mucho de esta herramienta de comunicación, esta es una buena razón para cambiarse a la versión MOD. Los emojis de WhatsApp Plus, además, son mucho más expresivos. El inconveniente es que, para poder compartirlos, ambos contactos deben tener la versión de WhatsApp Plus. Con WhatsApp Plus se pueden enviar archivos de hasta 50 MB , algo que con la versión original, el límite es mucho menor. Esto es importante para personas que usan la aplicación para trabajar con vídeos y otros archivos muy pesados.

, algo que con la versión original, el límite es mucho menor. Esto es importante para personas que usan la aplicación para trabajar con vídeos y otros archivos muy pesados. Si disfrutas mucho con los estados de tus contactos, está función podría interesarte. Con WhatsApp Plus puedes descargar los estados de tus contactos , al contrario de la versión original, que no lo permite. Por lo general, los usuarios de la versión original debían instalar una aplicación adicional si querían obtener los vídeos o imágenes de los estados de sus contactos, pero con WhatsApp Plus no necesitarás nada adicional.

, al contrario de la versión original, que no lo permite. Por lo general, los usuarios de la versión original debían instalar una aplicación adicional si querían obtener los vídeos o imágenes de los estados de sus contactos, pero con WhatsApp Plus no necesitarás nada adicional. Los mensajes eliminados de WhatsApp suelen ser motivo de disgusto para algunos usuarios. Como sabemos, la versión original de WhatsApp permite borrar los mensajes, pero deja un mensaje informando que un mensaje ha sido borrado. Con WhatsApp Plus puedes ver el mensaje borrado , mientras que con WhatsApp original no.

, mientras que con WhatsApp original no. WhatsApp Plus envía una notificación cuando algún contacto que hayas predeterminado esté en línea. Esto puede ser conveniente si necesitas comunicarte con alguna persona apenas se conecte.

¿Conviene cambiarse a WhatsApp Plus?

Cambiarse de una aplicación a otra es una decisión muy personal, cada usuario debe evaluar las diferentes funciones que tiene cada una, para tomar una decisión.

Lo más importante es usar una aplicación que permita la comunicación tal como le gusta a cada usuario.